Dalla Grecia alla Maremma: un giovane talento del pianoforte arriva in città

GROSSETO – Una passione per la musica del XX secolo, ma accanto a brani di Stravinsky, Rachmaninov e Ravel, non potrà mancare Beethoven. All’interno della stagione organizzata dall’A.Gi.Mus. (Associazione Giovani Musicisti) di Grosseto, venerdì 8 marzo alle 18.30, sarà la volta della giovane Angelina Pavlou.

Nata in Grecia, questa giovane pianista dai grandi occhi scuri che hanno il sapore del Mediterraneo, ha iniziato le lezioni di piano all’età di cinque anni e già da giovanissima ha partecipato a masterclass con pianisti di calibro internazionale aggiudicandosi la vittoria in concorsi tra cui il Kozani International Music Festival 2014. Nel Regno Unito, dove vive attualmente è stata finalista nel concorso pianistico John Longmire Beethoven del 2017.

La sua passione per la musica del ventesimo secolo l’ha portata in pochi anni a numerose collaborazioni, e a fondare insieme a Christos Fountos il duo di pianisti “Duo Dithyrambico” con il quale si esibisce regolarmente nel Regno Unito dove ha calcato palcoscenici prestigiosi come la Royal Academy of Arts, la Cappella nell’Antico Collegio Navale Reale, Greenwich e l’edificio Jacqueline du Pre Music di Oxford.

Attualmente coniuga lo studio al suo ultimo anno di laurea al Trinity Laban Conservatoire di Musica e Danza sotto la guida dei pianisti Gabriele Baldocci e Katya Lebedeva all’attività di insegnamento.

L’appuntamento con il suo talento è venerdì prossimo, come sempre, nell’aula magna del Polo “Luciano Bianciardi” in Piazza De Maria, per aggiungere un altro tassello alla scoperta dei giovani musicisti italiani ed internazionali grazie al programma predisposto dall’A.Gi.Mus., Associazione Giovani Musicisti, che da oltre 60 anni persegue l’obiettivo di accrescere fra i giovani l’amore per la musica. L’accesso al concerto è gratuito, per qualsiasi informazione si può scrivere a: info@lavocediognistrumento.it o contattare il numero +39 346 3617752.