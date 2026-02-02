GROSSETO – Un nuovo incontro all’Osservatorio astronomico e meteorologico di Roselle: venerdì 6 febbraio aprirà al pubblico alle ore 21:30.

L’argomento di questo appuntamento rivedrà come protagonista la Geofisica con una conferenza dal titolo “L’interazione tra la corrente a getto e l’astronomia, causa della nuova fase fredda e dei cambiamenti climatici naturali”. Nell’immaginario collettivo e ad a volte anche in quello accademico si dimentica che il pianeta Terra sia un corpo celeste come tutti gli altri di conseguenza sottoposto anch’esso ai fenomeni astronomici ed astrofisici.

L’appuntamento era stato rinviato per allerta meteo e verrà riproposto questo venerdì.

Seguiranno, meteo permettendo, le osservazioni della Grande nebulosa di Orione, del pianeta Giove ed altri oggetti.

Relatore Roberto Madrigali, formatosi in Meteorologia presso l’Aeronautica Militare è autore di una ricerca innovativa “dinamica dell’Atmosfera ed interazione con le forze mareali lunari” pubblicata dall’Università la Sapienza di Roma. Ha pubblicato un libro divulgativo con aggiornamento “Il Futuro della Terra è scritto nella Luna”.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo ad [email protected]