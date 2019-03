“Dalla carta alla creta” i laboratori per bambini alla Casa del quartiere

GROSSETO – Uno dei libri tra gli scaffali della libreria QB Viaggi di carta, è il punto di partenza per il laboratorio di argilla per bambini in programma, domani, sabato 30 e domenica 31 marzo dalle 16 alla Casa del Quartiere (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto. Chissà quale sarà la storia scelta da Mivà per il laboratorio “Dalla carta alla creta”?

Lo scopriranno i piccoli artisti che parteciperanno al consueto appuntamento realizzando con le proprie mani le sculture ispirate al libro scelto e letto insieme.

Costo: 10 euro – Info: 333.7960980