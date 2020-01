“Dalla carta alla creta”: alla libreria QB il laboratorio per bambini

GROSSETO – Bambini in vena di creatività, ecco il laboratorio che fa per voi: Sabato 25 e domenica 26 gennaio alle 16.30, alla libreria QB Viaggi di carta di piazza Pacciardi a Grosseto, è in programma “Dalla carta alla creta” promosso da Mivà.

Come sempre Michele insieme ai piccoli artisti sceglierà un libro dagli scaffali e lo leggerà; successivamente si darà vita con l’argilla ai personaggi della storia appena letta.

Leoni, orsi, gnomi, alberi e chissà quali altre piccole sculture si potranno realizzare? Per scoprirlo basta chiamare il numero 3337960980 e prenotarsi per partecipare al laboratorio. Costo 10 euro comprensivo della cottura delle sculture.