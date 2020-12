Dalla biblioteca letture online per i bambini: martedì appuntamento con “Una insolita Befana”

PIOMBINO – Martedì 29 dicembre alle 16.30 in collegamento dalla Biblioteca Civica Falesiana, si terrà un nuovo appuntamento online per bambini con letture e laboratorio creativo “Aspettando la Befana”.

I lettori volontari leggeranno la storia di Donata Baiocchi “Una insolita Befana” illustrata da Laura Scarpolini, a seguire laboratorio di riciclo creativo riutilizzando le carte dei regali di Natale e le decorazioni presenti in casa.

Per il laboratorio è necessario procurarsi i seguenti materiali: carta da pacchi, colla vinilica, pennarelli, forbici, pennello, lapis e gomma, carta dei regali di natale, nastrini, bottoni e tutto ciò che è disponibile in casa per decorare.

Per partecipare basta contattare la biblioteca e verrà fornito il link per collegarsi.

Partecipazione gratuita

Info e prenotazioni: tel. 0565 226110 mail: biblioteca@comune.piombino.li.it