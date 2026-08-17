ALBERESE – Continua la programmazione di eventi “Parco aperto” al Parco della Maremma (Grosseto), con una serie di appuntamenti pensati per un pubblico variegato e con un incontro sostenuto dalla Regione Toscana nell’ambito della rassegna “Festa e estate nei parchi”.

(Foto di Marina Ceccarini)

In calendario, infatti, mercoledì 19 agosto “Amelia. In volo per la libertà”, lo spettacolo per famiglie portato in scena, alle 17.45 sull’itinerario A6, dalla compagnia AnimaScenica Teatro. Di e con Irene Paoletti e Pablo Torregiani, “Amelia. In volo per la libertà” è dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni e prende ispirazione dalla figura di Amelia Earhart, la prima aviatrice ad aver compiuto in solitaria la traversata atlantica.

A quasi un secolo dalle sue imprese, Earhart continua a rappresentare un modello di libertà, coraggio e autodeterminazione, una donna che ha scelto la propria strada.

Costo dell’evento 10 euro a bambino con un adulto. Ulteriori accompagnatori 5 euro. Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected].

Le “Migrazioni” saranno al centro dell’appuntamento di domenica 23 agosto quando, sull’itinerario A7, il Teatro Studio presenterà l’omonimo spettacolo, che intreccia mito e cronaca, per raccontare destini sospesi tra partenze, arrivi e naufragi.

L’appuntamento è alle 17.15; in scena Luca Pierini, Mirio Tozzini, Cosimo Postiglione, Daniela Marretti, Enrica Pistolesi e Irene Paoletti, accompagnati dalle musiche originali di Francesco Melani. La scrittura scenica è firmata da Daniela Marretti, mentre la regia è di Mario Fraschetti.

Liberamente tratto da “L’ultimo viaggio di Sindbad” di Erri De Luca, con inserti da Eschilo ed Euripide, lo spettacolo attraversa storie antiche ed echi di cronaca, per non dimenticare le vittime della migrazione clandestina.

L’evento è gratuito, poiché rientra nel calendario di “Parco aperto” e nelle iniziative di valorizzazione e promozione 2026 “Festa e estati nei parchi”, promosse dalla Regione Toscana. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a [email protected].

Il programma “Parco aperto” prosegue anche nel mese di settembre: ad aprire il programma saranno l’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” con il concerto del 4 settembre e l’incontro con il giornalista Paolo Mieli del 5 settembre.

Tutti gli eventi sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it così come le modalità di visita estive e le escursioni in programma.