FOLLONICA – Il Piccolo Cineclub Tirreno di Follonica propone per il mese di ottobre quattro appuntamenti dedicati al cinema contemporaneo, con prime visioni, anteprime provinciali e incontri con registi e interpreti.

Il programma attraversa temi e generi diversi, dalla musica alla memoria, dall’infanzia alle contraddizioni della società. Alcune delle proiezioni saranno accompagnate dalla presenza di ospiti.

Il film su Franco Battiato

Il primo appuntamento è sabato 10 ottobre con “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, diretto da Renato De Maria. Il film ripercorre gli anni della formazione e della ricerca dell’artista, dal trasferimento a Milano alle esperienze che hanno contribuito a definire il suo percorso musicale e umano.

A interpretare Franco Battiato è Dario Aita, che sarà presente alla Sala Tirreno per incontrare il pubblico in occasione di entrambe le proiezioni, alle 17.30 e alle 21.30. La seconda proiezione è stata aggiunta in seguito alle numerose richieste ricevute dal cineclub.

L’anteprima di “Serpenti”

Venerdì 16 ottobre, alle 21.30, sarà proposto in anteprima provinciale “Serpenti” di Roberto De Paolis.

Il film racconta la vicenda di Paolo Marra, che ha ucciso la moglie e, tormentato dal senso di colpa, decide di costituirsi. Il gesto si trasforma però in un percorso paradossale, affrontato attraverso i toni del grottesco e della commedia nera.

Nel film si parla di violenza, responsabilità individuale, senso di colpa e difficoltà nel confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni. Nel cast Leonardo Lidi, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto e Valeria Golino. Il film ha ricevuto il Premio FEDIC per il Miglior film alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

“Le bambine” e l’incontro con la regista

Sabato 24 ottobre, alle 21.30, sarà la volta di “Le bambine”, di Valentina e Nicole Bertani, anche questo in anteprima provinciale.

Ambientato nell’estate del 1997, il film segue Linda, otto anni, che arriva a Ferrara con la madre e conosce le sorelle Azzurra e Marta. Tra giochi, amicizia e prime scoperte, le tre bambine costruiscono un loro mondo, mentre sullo sfondo emergono le fragilità e le contraddizioni degli adulti.

La serata vedrà la partecipazione della regista Valentina Bertani e di Tatiana Lepore, attrice e acting coach. Il film ha ricevuto il Premio Leone di Vetro alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La memoria della dittatura argentina

Il programma di ottobre si chiude venerdì 30 ottobre, alle 21.30, con “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis.

Al centro della storia c’è Mariano Guerra, che dopo molti anni torna a Buenos Aires per confrontarsi nuovamente con quanto vissuto durante la dittatura argentina e testimoniare nel processo contro gli uomini responsabili della sua prigionia.

Il ritorno diventa così un percorso attraverso la memoria, il trauma e la ricerca della giustizia. Protagonista è Adriano Giannini, insieme a un cast internazionale. Il film ha ricevuto alla Mostra di Venezia il Premio Pasinetti per il Miglior film e per il Miglior attore protagonista.

Le proiezioni si svolgeranno alla Sala Tirreno, in via Bicocchi 53. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339 388 0312, scrivere a [email protected] o consultare il sito www.piccolocineclubtirreno.it.