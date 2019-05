Dalla Tv a Girogustando: lo chef Emilio Signori tra i fornelli per una serata di gusto

TIRLI – Tutto fatto in casa, dal pane alla pasta e persino il foies gras. Sarà questo il segno distintivo della seconda cena di Girogustando in Maremma. L’appuntamento è per giovedì 9 maggio, alle 20.30, al ristorante La Luna di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia. Ospite Il Goccino di Lucignano.

«Conosco già la chef che sarà ospite del mio ristorante – racconta Emilio Signori – l’ho già vista lavorare perché fa parte della Federazione cuochi di Arezzo e segue la mia stessa filosofia. Ossia cerchiamo di fare tutto in casa. Porterà il foies gras fatto da lei, e qui troverà, tra le altre cose, pasta e pane fatti in casa, al fianco di verdure tutte di stagione e a chilometro zero. Sarà una cena di altissimo livello, a partire dai vini, Roccapesta e San Michele, che sono due grandi aziende, e sarà presente il delegato Ais».

Signori è ormai un veterano di Girogustando, visto che è la terza volta che partecipa con il suo ristorante, molto rinomato e conosciuto. Lo chef Signori è poi un volto noto della Tv, ospite fisso alla prova del cuoco, dove promuove la cultura del buon mangiare.

«Presenteremo piatti della tradizione ma rivisitati con un’attenzione ai gusti più moderni: una cucina innovativa che ha però le radici ben piantate nel passato».

La formula, ormai collaudata, prevede menù a quattro mani in questa iniziativa realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana (il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio). I vini saranno versati e spiegati dai sommelier Ais.

Per chi volesse conoscere prezzi e menù della serata si può andare sul sito www.girogustando.it o cliccare QUI

per prenotare 0564.945854