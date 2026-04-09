CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico diversificato.

Prosegue il ciclo di incontri promosso da Unitre Castiglione della Pescaia con il terzo appuntamento della trilogia dedicata al tema “La relazione: chiave del futuro”. Venerdì 10 aprile, alle 15:30, l’Auditorium delle scuole medie di Viale Kennedy ospiterà la conferenza dal titolo “Noi e il Mistero”, relatore il professor Marcello Campomori, docente Unitre di Grosseto e Castiglione della Pescaia. L’ingresso è libero.

Protagonista assoluto del weekend sarà il prestigioso Trofeo Maremma, che celebra la sua 50ª edizione. Per la prima volta Castiglione della Pescaia ospiterà il cuore operativo della gara, che prenderà il via sabato 11 aprile alle 17:30 da via Cristoforo Colombo, con la prova spettacolo “Follonica”; domenica 12 aprile, a partire dalle 7:00, si disputeranno le prove speciali “Tirli”, “Gavorrano” e “Capanne”. L’arrivo e le premiazioni sono previste alle ore 18:00, nuovamente a Castiglione della Pescaia, al termine di una due giorni all’insegna dell’adrenalina e dello spettacolo.

Accanto ai motori, spazio anche alla sicurezza e alla prevenzione con il corso gratuito di autodifesa personale – Krav Maga, organizzato dal Comune e rivolto ai residenti. L’appuntamento è per sabato, dalle ore 10:00 alle 12:00, presso la palestra delle Scuole Medie in Viale Kennedy. L’iniziativa si propone di fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche efficaci di autodifesa.

Il weekend si arricchisce inoltre con una proposta culturale, la riapertura del Giardino Viaggio di Ritorno, il suggestivo parco d’arte contemporanea ideato dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Un luogo unico dove arte, natura e percezione si fondono in un’esperienza immersiva e multisensoriale, adatta a tutte le età. Le visite guidate sono in programma sabato alle 15:00 e domenica alle 11:00.

Ancora sport nella giornata di domenica, quello legato alla tradizione marinara: a partire dalle 10:00, le acque del fiume Bruna ospiteranno la “Gara Interregionale Fondo Gozzo Nazionale“. L’evento, organizzato dall’Asd Palio Marinaro, è una competizione riservata alle categorie junior, senior e master, sia maschili che femminili, e vedrà la partecipazione di atleti e appassionati provenienti da diverse regioni italiane.