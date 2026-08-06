RISPESCIA – Proseguono gli appuntamenti di Clorofilla all’interno di Festambiente all’ex Enaoli di Rispescia. Domani, venerdì 7 agosto, dalle 19.15 doppio appuntamento tra gli ulivi con I Sacchi di Sabbia e Daiana Bauld.

I Sacchi di Sabbia presentano “Pluto”, l’ultima commedia di Aristofane. Cremilo, un ateniese qualunque, ha un problema pressante: come mai chi è ingiusto arricchisce e chi è giusto versa nella povertà? La risposta è semplice: Zeus, invidioso degli uomini, ha accecato Pluto, il dio della ricchezza, che da quel momento non sa più distinguere gli onesti dai disonesti, e finisce per premiare i secondi a danno dei primi. L’impresa di Cremilo, allora, è delle più difficili: restituire la vista a Pluto a ogni costo (anche a costo di scontrarsi con la temibile Povertà), così da permettergli di arricchire solo i giusti – e di convincere gli ingiusti a convertirsi.

A seguire Daiana Bauld e il suo dj set eco-elettronico sostenibile.

Lo schermo del cinema si illumina dalle 21 ospitando tre festival amici. In apertura Filippo Cerri e Simone Ferrini di Terramara Festival racconteranno la loro iniziativa attraverso un breve corto d’animazione, “Amar” di Isabel Herguera. A seguire la Festa del cinema di mare in vista dell’ormai imminente edizione con il corto documentario “Deserti abitati” di Claudio Valerio e Davide De Benedictis. In chiusura, intorno alle 21.45 “Maledetti vegani” di Fabrizio Gambardella che sarà introdotto da Marino Midena di Antropocine e da Giacomo Bottinelli della LAV. In Italia il cibo è sacro. Le tradizioni non si toccano. O forse sì. Una parte sempre più ampia della popolazione ha deciso di riscriverle. Dallo sport alla medicina, dalla ristorazione all’attivismo, i vegani fanno fronte comune per demolire miti e pregiudizi su quella che non è una moda, ma una trasformazione culturale.

Clorofilla è un progetto di Legambiente Festambiente realizzato con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Il Giardino degli Arcieri, Scuola Storie di cinema. Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, il sostegno dell’Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Ingresso gratuito www.festambiente.it (per il programma degli altri spazi) www.clorofillafilmfestival.it