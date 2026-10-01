MARINA DI GROSSETO – Retrocomputer, retrogaming e astronomia nella prima edizione di un evento che fonde nostalgia e tecnologia, con la possibilità di usufruire gratuitamente di postazioni di gioco libere, dalla mattina fino alla sera.

Nel pomeriggio particolare attenzione alla didattica: i ragazzi si cimenteranno in laboratori didattici tenuti da professionisti del settore, dedicati alla conoscenza dell’hardware e del software, seguendo il principio del “metterci le mani sopra”. E non solo, sarà possibile imparare anche tramite piccoli esperimenti di fisica e meteorologia, dedicati a tutte le età, dai 6 ai 18 anni.

L’evento è in programma sabato 10 ottobre nella sala comunale della Proloco.

La sera invece inizierà con una panoramica del retrocomputer e del retrogaming tenuta dagli appassionati del Classic Devices Club e proseguirà dando spazio alla divulgazione scientifica e digitale. Andrea Farini presenterà ufficialmente la nuova piattaforma meteo per l’agricoltura di precisione insieme all’esperto Roberto Madrigali. Spazio anche ai libri, con la presentazione di due lavori scritti da autori locali, “Come siamo finiti in rete” di Riccardo Ciani per esplorare la storia e la tecnica della rivoluzione digitale e “Se non ci fosse la Luna” – Innocenti Editore di Michele Machetti, un trattato del vicepresidente dell’Osservatorio Astronomico di Roselle sul nostro satellite.

Per unire tecnologia e natura l’evento vedrà il coinvolgimento, appunto, dell’Osservatorio Astronomico di Roselle, che metterà a disposizione un telescopio direttamente sulla spiaggia per un’osservazione della volta celeste, con particolare attenzione al maestoso Saturno.

“Marina Arcade è un appuntamento originale che riesce a mettere insieme memoria, tecnologia e scienza, creando un’occasione di incontro tra generazioni diverse. Dalla scoperta dei retrocomputer e del retrogaming ai laboratori dedicati ai ragazzi, fino alla meteorologia, alla cultura digitale e all’osservazione del cielo, il programma propone esperienze diverse ma accomunate dalla curiosità e dalla voglia di conoscere – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Politiche Giovanili Angela Amante -. Particolarmente importante è l’attenzione dedicata ai più giovani, che potranno imparare attraverso la pratica, sperimentando direttamente hardware, software, fisica e meteorologia. La giornata si concluderà poi con un momento suggestivo sulla spiaggia, grazie alla collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Roselle e alla possibilità di osservare la volta celeste e Saturno con il telescopio. Un’iniziativa che arricchisce l’offerta di Marina di Grosseto e che dimostra come anche la tecnologia possa diventare uno strumento di conoscenza, condivisione e incontro”.

Il programma:

– ore 9:00 – 13:00 – Fiera esposizione retro computer e retro gaming;

– ore 14:00 – 17:00 – Laboratori didattici;

– ore 17:30 – 21:00 – Conferenze e presentazioni piattaforme/libri;

– ore 21:00 – Osservazione cielo notturno con telescopio.