MASSA MARITTIMA – Dall’11 al 27 settembre 2026 torna “Tutto è Energia”, rassegna promossa dall’Associazione culturale Art@ltro Aps che per la sua seconda edizione propone un programma diffuso tra Massa Marittima e Monterotondo Marittimo, mettendo in relazione arte contemporanea, scienza, ambiente, energia e territorio.

L’Energia viene affrontata non soltanto come risorsa o fenomeno naturale, ma anche come forza capace di attraversare la materia, il paesaggio, la creatività, le relazioni e la vita quotidiana: un percorso che coinvolge artisti, istituzioni, associazioni, esperti, scuole e cittadini, con l’obiettivo di creare occasioni di confronto e di conoscenza.

Una manifestazione poliedrica che è stata realizzata grazie al sostegno del Comune di Monterotondo Marittimo e alla partecipazione di Regione Toscana, Comune di Massa Marittima, Parco Nazionale delle Colline Metallifere, MUBIA, Slow Food Monteregio, CER Massa Marittima, Associazione Archeosofica, Gruppo Fotografico Massa Marittima, Galleria Spaziografico e Cantina La Cura.

Tutto è energia: il programma

Venerdì 11 settembre – Massa Marittima

Ore 17.30, Palazzo Del Debbio (Via Ximenes 29): Inaugurazione ufficiale della rassegna con l’apertura delle mostre “TUTTO è ENERGIA | COLLETTIVA 2026” e “CORPI DI LUCE”, alla presenza di artisti, istituzioni e associazioni.

Ad accompagnare l’evento ci sarà il “Buffet delle eccellenze” curato da Slow Food Monteregio.

Verrà presentata l’installazione di Sofia Gerber “Il peso delle cose”: una bilancia pensata per confrontare gli alimenti valutandone non solo il peso reale, ma anche quello “nascosto”, ovvero le risorse ambientali e umane consumate lungo l’intera filiera.

Sabato 19 settembre – Massa Marittima

Ore 17.00, Sala dell’Abbondanza: Tavola rotonda “Energia, creatività, territorio e futuro”, moderata da Francesca Ciardiello di TV9. L’incontro è suddiviso in tre focus specifici:

Focus 1 (Comunità Energetica Rinnovabile): con Irene Marconi (sindaca di Massa Marittima) e Stefania Cionini (presidente CER Massa Marittima).

Focus 2 (Slow Food): l’energia del cibo sostenibile e il contrasto allo spreco alimentare, con Claudio Seghi e Sofia Gerber.

Focus 3 (Associazione Archeosofica): l’energia della dimensione interiore e presentazione della mostra “Corpi di Luce”, con Gianluca De Martino e Francesco Piccioni.

A chiusura dei lavori, si svolgerà la premiazione degli artisti della mostra collettiva a cura della Giuria tecnica (composta da Nicoletta Boschiero, Gian Paolo Bonesini e Claudia Mori).

Lunedì 21 e Martedì 22 settembre – Evento per le Scuole

Lunedì a Monterotondo Marittimo, martedì a Massa Marittima: Laboratori creativi “Rendere visibile l’energia” dedicati alle scuole dell’infanzia e primaria dell’I.C. “Don Curzio Breschi”.

I bambini, guidati dagli artisti di Art@ltro, potranno scegliere due tra cinque laboratori: Arte è Energia, Batti batti, Dare nuova energia alle cose, L’energia invisibile, L’energia del suono.

Martedì 22 settembre – Monterotondo Marittimo

Ore 17.30, Parco delle Biancane: Photo Walk / Passeggiata fotografica “Fotografare il respiro della Terra”, a cura del Geomuseo MUBIA e del Gruppo Fotografico Massa Marittima BFI.

La guida ambientale Riccardo Baldanzi e gli esperti fotografi (tra cui Fabio Sartori) guideranno i partecipanti per catturare fumi, luce e colori surreali del Geoparco. L’attività è gratuita e adatta anche a chi scatta solo con lo smartphone.

Ritrovo: parcheggio del Tiro al piattello (loc. Le Pianacce).

Iscrizione obbligatoria: [email protected] oppure 3351017368 (attivo ven-dom).

Sabato 26 settembre – Monterotondo Marittimo

Ore 10.30, MUBIA Geomuseo delle Biancane: Convegno scientifico “LA VOCE DI GEA | I Segreti della Terra al MUBIA” dedicato alla geotermia e alla geodiversità del sottosuolo.

Interventi istituzionali: Giacomo Termine (Sindaco), Lidia Bai (Commissione Ambiente Regione Toscana), Salvatore Livreri Console (Direttore Parco Nazionale Colline Metallifere).

Contributi scientifici a cura dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena: interverranno Enrico Tavarnelli, Marcello Viti e Alessandro Masotti.

Domenica 27 settembre – Massa Marittima

Ore 17.00, Palazzo Del Debbio: Finissage delle mostre e conferenza conclusiva “I corpi energetici dell’uomo e della donna”.

Condotta da Francesco Piccioni (segretario Associazione Archeosofica Grosseto), la conferenza esplorerà la complessità invisibile dell’essere umano e l’interazione tra le dimensioni eterica, emotiva e mentale.

Le mostre al Palazzo Del Debbio

Durante tutto il periodo della manifestazione, il Palazzo Del Debbio (Via Ximenes 29, Massa Marittima) ospiterà due esposizioni:

“Tutto è Energia | collettiva 2026”: 20 artisti presentano opere, tecniche e linguaggi diversi per interpretare la forza della natura e le trasformazioni della materia. Gli artisti in mostra sono: Patrizia Angotti, Chiara Bacco, Leonardo Cambri, Emanuela Cavallin, Martina Concato, Matteo Frosi, Simona Gaddi, Giuseppe Lafavia, Francesco Mariani, Maurizio Marrami, Iolanda Martini, Lilian Mattuschka, Gabriele Mello Rella, Massimo Monteleone, Rita Patti, Marco Renzi, Grazia Scarpati, Fabrizio Puccetti, Fabio Sartori, Giampaolo Territo. Due di loro vinceranno la possibilità di allestire mostre personali sul territorio.

“Corpi di luce”: L’Associazione Archeosofica propone sei immagini retroilluminate a grandezza naturale realizzate dall’artista Alessandro Benassai. Un percorso, fruibile anche con audioguide, per scoprire le manifestazioni dell’aura energetica umana e i corpi sottili, già esposto alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’associazione: www.artaltro.it.