ROCCASTRADA – A Roccastrada è tutto pronto per la partenza della 54° edizione del Settembre Roccastradino con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da venerdì 4 a domenica 13 settembre. Ma è domenica 13 il giorno del gran finale con il “Palio umoristico dei ciuchi” ed il tradizionale spettacolo pirotecnico di chiusura dei festeggiamenti che attira moltissimi visitatori.

I festeggiamenti paesani animeranno vie e piazze del capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti.

Questo il programma del primo week end dei festeggiamenti che sarà all’insegna della buona cucina, della musica e delle tradizioni.

Il Settembre Roccastradino si aprirà venerdì 4 settembre: alle ore 17 all’Info Point apertura del Cruciverbone roccastradino; sempre alle 17.00 al Bar Moderno apertura mostra “Un libro in 10 tappe, con bozzetti pittore Martellini”; alle ore 19.00 apertura del ristorante per la Serata del Baccalà; alle 21.30 in piazza 25 Aprile esibizione Progetto Scacciapensieri con musica, canti, ballo e attività teatrali. Alle 22.00 al Parco del Chiusone “Roccastrada Hot” DJ set Franz Navas e Bglare Performers + Special guest.

Sabato 5 settembre alle ore 12.00 apertura stand gastronomico; ore 16.00 53° Marcia Verde; alle ore 17.00 all’ex Centro Soc. Giovandati inaugurazione nuova sede AUSER con mercatino; alle ore 17.00 in Largo Garibaldi Cuoppo e fritti di ogni tipo a cura della Contrada del Borgo; alle ore 18.00 al Kaos Kreativo presentazione del libro “Il Pulitzer J. Tate e Roccastrada” a cura di Clarissa Amerini e Bernardo Pacini; ore 19.00 allo stand gastronomico “Serata dello strozzaprete roccastradino all’aglione”.

Alle ore 21.00 in Piazza 25 Aprile serata danzante con Viola Vivarelli. La seconda giornata si chiuderà al bar del Parco del Chiusone a partire dalle 22.00 con DJ set Ricky Le Roy opening Matteo M.

Il primo weekend del Settembre Roccastradino entrerà nel vivo domenica 6 settembre, con la passeggiata a cavallo che partirà alle ore 8.00 dall’ex campo sportivo in via Carducci, con iscrizione obbligatoria contattando i numeri 349-7531157 e 334-1963883.

Dalle ore 9.00 all’ex centro sociale Giovandati apertura nuova sede AUSER con mercatino.

Alle ore 12.00 apertura stand gastronomico con specialità locali.

Alle ore 16.00 XXXVI° Pedalata Ecologica 1° memorial Mauro Ferrari; alle 16.30 al Parco del Chiusone LUDOBUS, un camion di giochi per bambini.

Alle ore 19.00 stand gastronomico serata del peposo.

Alle 21.00 al Parco del Chiusone serata danzante con “Alfa Music”.

Informazioni: Il Settembre Roccastradino andrà avanti con altri appuntamenti tutti i giorni fino a domenica 13 settembre. Il ristorante è aperto ogni sera per la cena a base di prodotti tipici locali, mentre sarà aperto a pranzo nei giorni 5-6 e 11-12-13 settembre. Tutti gli spettacoli sono con ingresso gratuito. La festa è organizzata dalla Pro Loco Roccastrada A.P.S. e dall’Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica, con il patrocinio del Comune di Roccastrada. Per informazioni e per conoscere il programma completo è possibile visitare le pagine social Facebook e Instagram Pro Loco Roccastrada.