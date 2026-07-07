ALBERESE – L’acqua come simbolo, come mito, come paesaggio, come materia viva che attraversa la storia dell’arte e dialoga con il territorio.

(foto di Laila Pozzo)

È da questa suggestione che nasce “Acqua. Un attraversamento nella storia dell’arte”, la conferenza che Jacopo Veneziani porterà venerdì 10 luglio, alle ore 19, al Granaio Lorenese di Spergolaia (Alberese, Grosseto) nell’ambito di “Parco aperto”, la rassegna eventi del Parco della Maremma che propone incontri, concerti e spettacoli immersi nella natura.

Un racconto che esplora la rappresentazione dell’acqua nell’arte, dalle dimensioni simboliche e mitologiche alle letture contemporanee legate al paesaggio e alle questioni ambientali, in sintonia con il contesto della riserva naturale.

Storico dell’arte e divulgatore, Veneziani unisce rigore accademico e capacità narrativa. Dopo otto anni a Parigi, dove ha conseguito un dottorato all’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ha iniziato a farsi conoscere sui social con l’hashtag #divulgo, proponendo brevi racconti d’arte che, con un linguaggio semplice e brillante, hanno appassionato migliaia di lettori.

Da quell’esperienza sono nati i suoi libri “#Divulgo. Le storie della storia dell’arte” (2020), “Simmetrie” (2021) e “La Grande Parigi. 1900-1920” (2023), che lo hanno imposto come una delle voci più originali della divulgazione culturale italiana.

Ha collaborato in televisione con “Le parole della settimana” su Rai 3 ed è ospite fisso di “In altre parole” su La7. Nel 2024 ha debuttato in teatro con lo spettacolo “Parigi”, presentato al Todi Festival. Nel 2025 ha inaugurato su Rai 3 il programma “Vita da artista”, dedicato alle dimore e ai luoghi più intimi dei grandi protagonisti dell’arte, e ha realizzato per Chora Media il podcast “Meraviglia”, un viaggio nei luoghi italiani in cui lo stupore diventa forma di conoscenza.

Accanto all’attività divulgativa, Veneziani insegna “Comunicare l’arte” all’Università Iulm di Milano ed è stato presidente della Galleria Ricci Oddi di Piacenza.

I biglietti per la conferenza spettacolo di Jacopo Veneziani si possono acquistare al costo di 8 euro più diritti di prevendita su www.ticketone.it e www.18tickets.it.

Domenica 19 luglio, invece, l’itinerario A6 del Parco della Maremma ospiterà il cantautore e musicista Pacifico, che alle ore 18.45 porterà in scena “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni – Le parole, la musica”, uno spettacolo emozionante che ripercorre il rapporto umano e artistico vissuto con la grande interprete scomparsa il 21 novembre 2025.

Pacifico ha avuto il privilegio di frequentarla negli ultimi anni: per lei ha scritto canzoni e ha raccolto i suoi ricordi nella biografia “Vincente o perdente”.

Nell’incredibile scenografia del percorso faunistico, seduti su cuscini, i partecipanti assisteranno a uno spettacolo intimo e coinvolgente, dove Pacifico alternerà racconto e letture accompagnato dal pianoforte di Carlo Gaudiello e dalla voce di Elisa Parmigiani, che reinterpreteranno alcuni dei brani più celebri e significativi della carriera di Vanoni.

I biglietti per Pacifico sono disponibili al costo di 22 euro più diritti di prevendita su www.ticketone.it e www.18tickets.it.

Tra gli altri appuntamenti del mese, domenica 12 è in programma “Le avventure di TestaMela”, la passeggiata‑spettacolo per bambini lungo l’itinerario A6 realizzata da Officine Meraki in collaborazione con Spazio Teatrale Allincontro.

Giovedì 23 luglio l’itinerario A1b ospita la compagnia Confine Zero con “Monaci per caso”, spettacolo site specific dedicato alla storia e alle leggende dell’abbazia di San Rabano.

Lunedì 27 luglio, al Granaio Lorenese, Lorenza Baudo, Michele Makarovic e Stefano Pioli presentano “La musica è un film… nella natura!”, un viaggio musicale tra le più belle colonne sonore del cinema.

Gli eventi di “Parco aperto” proseguono anche ad agosto e settembre con, tra gli altri, il neuroscienziato Giorgio Vallortigara (11 agosto) e il giornalista Paolo Mieli (5 settembre). Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito del Parco della Maremma www.parco-maremma.it.

Gli eventi di “Parco aperto”, certificati Ecoevents da Legambiente, sono a impatto zero per la flora e la fauna della riserva.