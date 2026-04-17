GROSSETO – Doppio appuntamento per il sabato al QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, sabato 18 aprile si inizia alle 17.30 con la presentazione del libro “Limonata con ghiaccio” di Virginia Sabatini che sarà introdotta da Lorenzo Rossi.

Protagonista è Dolores, una donna sospesa tra realtà e immaginazione, alle prese con un profondo senso di vuoto. Tra incontri enigmatici, visioni e personaggio fuori dall’ordinario, si troverà a intraprendere un viaggio sorprendente verso la consapevolezza di sé. Una storia intensa, dove il realismo si intreccia con elementi surreali e riflessioni esistenziali.

A seguire, alle 19.30 nuovo appuntamento con Citofonare cantautori. L’ospite di Daniele Sarno è Andrea Carboni. Cresciuto tra Pisa e Ginevra, dove prende forma la sua identità artistica, inizia a suonare pianoforte e chitarra e a scrivere canzoni che scavano in profondità. Dal primo EP “L’amore manifesto” fino agli album che segnano il suo percorso, costruisce una poetica intima e potente, tra Italia e Svizzera. Nel tempo collaborazioni, progetti e sperimentazioni lo portano a definire un linguaggio sempre più personale. Con “Passanti, mostri e fantasmi” del 2025 arriva ad un punto essenziale: un disco fuori dal tempo, libero da schermi, che accompagna l’ascoltatore nel suo mondo interiore.