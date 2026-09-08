GROSSETO – In programma giovedì 10 settembre alle ore 16, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto, la presentazione del libro “La farfalla dai mille colori” di Lorella Ronconi, una fiaba che racconta un viaggio attraverso la fragilità, le difficoltà e la capacità di non arrendersi per raggiungere i propri obiettivi.

All’iniziativa saranno presenti l’autrice Lorella Ronconi, il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, la presidente della Commissione provinciale per le Pari Opportunità Veronica Tancredi e la professoressa Paola Salvestroni, che presenterà il libro; Alessio Brizzi, che ha scritto la prefazione. Sono inoltre previste letture interpretate da Irene Paoletti di AnimaScenica Teatro.

La Farfalla dai Mille Colori nasce da una storia che Lorella Ronconi aveva scritto e custodito per circa trent’anni. La possibilità di dettare il testo e trasformare immediatamente le parole in scrittura, grazie all’intelligenza artificiale, ha permesso all’autrice di tornare su quella storia e finalmente darle forma di libro.

Una favola rimasta nel cassetto e uscita grazie alla tecnologia

«Questa favola nasce circa trent’anni fa, ed è rimasta nel cassetto per molto tempo perché il dolore alle mani mi impediva di scriverla. – racconta Lorella Ronconi – Sono riuscita a completare il lavoro grazie all’intelligenza artificiale, che mi ha dato la possibilità di dettare e vedere trasformate subito le mie parole in scrittura. Per me è stato un sogno che si avvera».

«La protagonista Bozzolina – prosegue Lorella Ronconi – è il personaggio che accompagna il lettore in un mondo dove non ci sono colori. Il suo è il viaggio di ogni persona che vive una fragilità e che, nonostante i problemi della vita, il grigio, la mancanza di colori, si pone degli obiettivi e si impegna per realizzarli. È una storia di speranza: Bozzolina incontra tanti amici, uomini e animali, e tutti contribuiscono a trasmettere un messaggio importante, quello di non arrendersi mai e di trovare la forza per attraversare il grigio e arrivare ai colori».

«La presentazione del libro è anche un’occasione per riflettere sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle differenze, nel solco dell’attività promossa in questi anni dalla Commissione provinciale per le Pari Opportunità – spiega Veronica Tancredi, presidente della Commissione Pari Opportunità della Provincia. – Ringrazio Lorella Ronconi, che ha sempre collaborato con la Commissione: insieme abbiamo portato avanti tante battaglie importanti. Il messaggio contenuto in questo libro è particolarmente prezioso perché ci ricorda che nessuna difficoltà dovrebbe impedirci di inseguire i nostri obiettivi e che, spesso, proprio attraverso le relazioni e l’incontro con gli altri possiamo trovare la forza per andare avanti».