Dal festival del territorio al laboratorio di carta e creta. Gli appuntamenti alla Casa del quartiere

GROSSETO – Un sabato ricco di appuntamenti quello della Casa del Quartiere di piazza Pacciardi a Grosseto. Domani, 23 novembre, si inizia alle 11 con il secondo appuntamento di “Viaggiarsi intorno. Festival del territorio a passo d’uomo”, iniziativa nata grazie ad un bando per circoli e comitati Arci a sostegno di eventi culturali da finanziare in crowdfunding con il contributo di Sammontana. Nello spazio della libreria QB Viaggi di carta si svolgerà l’incontro dal titolo “Dalla conoscenza del paesaggio alla promozione del territorio: il possibile ruolo dei musei locali”, una tavola rotonda dove saranno invitate associazioni, cooperative, personale impegnato nel lavoro all’interno di musei. La Maremma è una terra che presenta grandi bellezze paesaggistiche e incantevoli borghi sparsi per il territorio. Anche per questo, il viaggio lento si diffonde sempre di più, grazie a guide locali, cooperative e associazioni culturali che se ne occupano in maniera competente, a musei capaci di spiegarne la storia e il territorio e a semplici appassionati. A tutti questi attori si rivolge il Festival “Viaggiarsi intorno”, pensato come un luogo di incontro dove fare il punto della situazione, quasi una pausa prima di riprendere il cammino. Ospite di questo secondo appuntamento Franco Cambi, Professore di Archeologia dei Paesaggi, Università di Siena.

Nel pomeriggio dalle 16.30 spazio alla creatività con il laboratorio a cura di Mivà “Dalla carta alla creta”: manipolazione, fantasia e storie sono gli ingredienti dei laboratori dedicati ai bambini. Come sempre si parte dalla lettura di un libro illustrato e successivamente i bambini saranno guidati nella creazione di una piccola scultura in argilla ispirata alla storia. Per informazioni: Michele 3337960980. Il costo del laboratorio è di 10 euro (inclusa cottura).

Alle 18.30 si parla del libro “Dove erano le isole” (ed. Aska) di Paolo Ciampi, Arnaldo Melloni, Massimiliano Scudeletti. Partecipano gli autori Arnaldo Melloni e Massimiliano Scudeletti. Introduce il giornalista Norberto Vezzoli.

Dicono gli autori: “Ci piacciono soprattutto le isole. Tutte le isole, in realtà, ma soprattutto le isole del Mediterraneo. E tra di esse le più minuscole, a volte poco più che scogli, che gli uomini non abitano o hanno deciso di non abitare più. Del mare che più di tutti è civiltà di città sono l’immagine capovolta, l’eccezione che conferma la regola. Eppure, sorpresa, è come per i banchi di pesce, più abbondanti dove meno ci si aspetta. Proprio qui si nascondono i più popolosi banchi di storie. Qui dove ciò che è stato può contare sulla nostra distrazione. Abbiamo gettato la rete e tirato su. Quanto è bastato per un nostro portolano di storie e parole. Seduti al solito bar, una birra e una chiacchiera, prima che i venti gonfino ancora le vele”.