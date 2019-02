Dal diritto di famiglia alle pecurialità del vino: ad Albinia i nuovi corsi dell’Accademia Incontriamoci

ALBINIA – Si chiama Accademia Incontriamoci:occasioni di cultura, la nuova iniziativa dell’attiva associazione nata ad Albinia e ormai consolidata.

La nuova iniziativa culturale che resta del tutto gratuita, è stata pensata per i soci e quindi chi ancora non lo fosse può aderire direttamente al momento della lezione-incontro che più interessa. L’incontro della durata di un’ora, si svolgerà presso un’aula della Scuola Media di Albinia. Gli appuntamenti confermati ad oggi restano tre, quello sull’evoluzione del diritto di famiglia condotto da Edy Bronchi in data 20 febbraio (16,00-17,00).

A seguire, in data 26 febbraio, si potrà ascoltare la professoressa Gabriela Campanelli (16,00-17,00) sui dialetti e la lingua italiana. Nell’ora successiva dello stesso giorno (17,00-18,00) si potrà conoscere l’arte di fare e soprattutto mantenere le conserve grazie a Lorena Amadori vera esperta del settore. In marzo, il 5 dalle 16,00 alle 17,00, tutti gli interessati, grazie all’esperto Isaldo Ferrarese, potranno imparare a potare fiori e alberi da frutta.

Dopo Ferrarese, sempre in data 5 marzo ma dalle 17,00 alle 18,00, sarà la volta del sommelier Mauro Miatto che intratterrà gli interessati sulle peculiarità del vino. Tutti gli interessati ai corsi giù definiti, potranno comunque avere ulteriori informazioni a riguardo contattando il 3381451918.