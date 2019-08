Dal barocco al jazz: Armonie Guitar Trio in concerto a Vallerona per “Music & Wine”

VALLERONA – Temi famosi tratti da colonne sonore e dal repertorio internazionale che si alterneranno a brani inediti composti per questo particolare organico strumentale formato da flauto, clarinetto e chitarra in un percorso suggestivo che si snoda dal barocco fino allo stile del jazz, della samba e del tango saranno gli ingredienti dell’evento del Festival Music & Wine 2019 che si terrà sabato 10 agosto alle 21,30 alla chiesa parrocchiale di Vallerona, frazione del Comune di Roccalbegna. Ne sarà protagonista l’Armonie Guitar Trio con il flauto di Palma di Gaetano, il clarinetto di Giordano Muolo e la chitarra di Vincenzo Zecca che porterà nell’antica chiesa romanica di Vallerona anche il sapore del mare e della terra del Salento, dal quale i musicisti provengono.

Provenienti da studi di formazione classica e da anni di intensa attività concertistica in ambito solistico, con repertori che spaziano dalla musica barocca fino al contemporaneo, i musicisti si contraddistinguono in questo Trio per il perfetto equilibrio dinamico e la presenza di due strumenti a fiato quali il flauto e il clarinetto non toglie alla chitarra sonori momenti di tecnica virtuosistica. L’ensemble si esibisce regolarmente nelle più importanti sale da concerto in Italia e all’estero dove raccoglie sempre ampi consensi da parte del pubblico e della critica e il programma presentato a Vallerona è contenuto nell’ultimo cd del Trio, dal titolo “Note d’Autore”.

Come da tradizione di Music & Wine, prima del concerto a partire dalle 20,30 sarà offerta al pubblico una degustazione dei vini della zona in collaborazione con la SES – Scuola Europea Sommelier e di prodotti gastronomici di aziende locali.

L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con il Comune di Roccalbegna.

Il programma generale del Festival Music & Wine è scaricabile dal sito www.musicwinefestival.it

Informazioni: Associazione Amici del Quartetto tel. 333 9905662 – email: amiquart@gmail.com