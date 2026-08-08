SEGGIANO – La quinta edizione del festival del cinema documentario “On the walls“, ospitato al Castello di Potentino a Seggiano, riunisce nell’arco di quattro giorni, dal 13 al 16 agosto, i migliori documentari dell’ultimo anno.

L’ingresso è gratuito per tutti gli appassionati di cinema dell’Amiata.

On the walls: il programma

Ad aprire il festival il 13 agosto alle ore 21.00 sarà Mr Nobody Against Putin (sottotitoli in italiano), niente meno che il vincitore dell’Oscar come miglior documentario dell’anno, seguito alle ore 23.00 da Finding Mr. Jones – Bowie In Berlin, un documentario su David Bowie, presentato in prima mondiale!

Nei giorni successivi seguiranno Sabbath Queen (sottotitoli in italiano), Cutting Through Rocks (sottotitoli in italiano), Coexistence, My Ass!! (sottotitoli in italiano) e molti altri titoli, fino alla chiusura del prestigioso festival il 16 agosto con The Six Billion Dollar Man, vincitore del Golden Globe: un documentario sull’eroe di WikiLeaks Julian Assange.

Per ciascuna proiezione saranno presenti produttori, registi o protagonisti dei film, disponibili a incontrare il pubblico e a partecipare a conversazioni al termine delle proiezioni.

L’ingresso è gratuito, per offrire a tutti gli interessati della regione la possibilità di godere di un cinema di altissimo livello.

Il festival è il frutto della cinefilia, e dell’amore per le persone e per le loro passioni, da parte della proprietaria del Castello di Potentino, Charlotte Horton. Da molti anni invita gli abitanti dell’Amiata, durante i mesi estivi, a scoprire gratuitamente iniziative culturali della massima qualità.

Se un tempo organizzava a Potentino concerti e opere liriche, da cinque anni dedica le sue energie a questo prestigioso festival del documentario, alla cui preparazione lavora per tutto l’anno insieme a un gruppo di amici e che realizza grazie al sostegno degli Amici Di Potentino https://www.friendsofpotentino.org.

In questi giorni il castello, restaurato con grande cura, sarà interamente dedicato al cinema documentario. Oltre quaranta professionisti del cinema lavoreranno e discuteranno nei suoi ampi spazi.

Per qualche giorno l’Amiata diventerà un vivace centro della scena cinematografica internazionale. E chiunque lo desideri potrà farne parte.