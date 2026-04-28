GROSSETO – La Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Grosseto, un ampio programma di eventi per tutto il mese di maggio.

Si inizia naturalmente con la Festa del lavoro del 1° maggio. Al mattino dalle 10 alle 12.30 si terrà alla Sala polivalente di Marina (via Granducato di Toscana, 11/13) un laboratorio creativo per bambini curato dai ragazzi della parrocchia di Marina. Tutto il pomeriggio sarà dedicato ai canti del Maggio, l’antica tradizione propiziatoria per festeggiare l’inizio della primavera. Due squadre di “maggerini”, i Menestrulli di Pancole e i Carbonai di Maremma, gireranno per le vie di Marina e Principina cantando i canti del Maggio e la musica popolare toscana. Dalle 16 in poi si terrà sul palco allestito al campo sportivo del Cristo, con l’organizzazione dall’Asd Marina, il secondo raduno dei gruppi folkloristici, con la partecipazione dei Briganti di Maremma, Le Donne di Magliano, i Cantori di Moscona, il Gruppo dell’Olmini ed i già citati Menestrulli di Pancole e Carbonai di Maremma.

I giorni seguenti, sabato 2 e domenica 3 maggio, saranno dedicati al modernariato ed all’artigianato: nelle strade del centro di Marina di Grosseto si terrà dalle 8 alle 24 il mercatino Primavera Vintage.

Giovedì 7 maggio a Principina a mare, presso il Principino, cena-spettacolo con il brio e la simpatia del Conte Max Venturacci. Sabato 9 maggio sempre a Principina nel parcheggio di via della Sogliola la Pro Loco propone Una Giornata da Super Eroi, un evento che ogni anno richiama un gran numero di adulti e bambini. Sono i bambini infatti i veri protagonisti di questa giornata di sensibilizzazione sulle tematiche della prevenzione e della protezione, illustrate dai vari operatori in modo semplice e coinvolgente. Ci saranno i Vigili del fuoco che presenteranno la dotazione ed il funzionamento del materiale di soccorso di un loro automezzo e proporranno anche l’iniziativa “Pompieropoli”, la Polizia municipale con un percorso di educazione stradale per piccoli ciclisti, la Polizia di Stato che mostrerà i mezzi e le tecnologie per la sicurezza del cittadino e la Croce Rossa che presenterà le dotazioni di un’ambulanza e l’attività di disostruzione pediatrica.

Nel week end di sabato 16 e domenica 17 maggio si terranno nella spiaggia Marina di Grosseto le finali Nazionali giovanili di beach volley. Arriveranno a Marina da tutta Italia più di 500 persone fra giovani atleti e accompagnatori. Per il dopo-cena di sabato 16 maggio la Pro loco presenta l’evento Musica al Cavallino, un Dj set nel centro di Marina con Michele Capecchi Dj.

L’evento successivo, in programma sabato 23 maggio, si terrà a Shangai, il quartiere più caratteristico di Marina di Grosseto. In via Petrarca dalle 18 Festa del litorale maremmano, un momento conviviale per festeggiare con la tifoseria unionista la vittoria del campionato e la promozione in serie C dell’Us Grosseto. Condurrà la serata il Conte Max Venturacci, anche lui grande tifoso del Grosseto calcio.

Gli eventi di maggio sono organizzati grazie alla collaborazione del Comitato Marina di Grosseto e del Centro sociale San Rocco.