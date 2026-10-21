GROSSETO – Sabato 24 ottobre, il Museo di storia naturale della Maremma ospita la Giornata dei funghi, un’iniziativa che unisce divulgazione scientifica ed esperienza diretta nella natura, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei funghi e il loro ruolo negli ecosistemi.

Il costo di partecipazione è di 35 euro, ridotto a 30 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura. Per partecipare è necessaria la prenotazione, è possibile contattare il Museo al numero 0564 488571 o all’indirizzo [email protected].

Il programma inizierà alle ore 10.00 al Museo, con una conferenza a cura di Claudia Perini e Diego Cantini dell’Università di Siena, dedicata alle caratteristiche e alla biodiversità dei funghi.

La giornata proseguirà alla Tenuta di Paganico, dove sono previste attività sul campo e un pranzo a tema, preparato con funghi raccolti nei boschi della tenuta. Il menù comprende ricottina al forno aromatizzata ai funghi, carpaccio di maremmana ai profumi di bosco, funghetti alla piastra, gnocchi fatti in casa con funghi e polpettone di Maremmana ripieno con funghi e mousse di ricotta e funghi.