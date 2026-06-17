CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della cultura, della musica e della bellezza del territorio.

Si comincia giovedì 18 giugno alle 20:15 nel suggestivo scenario del Giardino Viaggio di Ritorno con “Cacciatori di Stelle“, il primo appuntamento estivo dedicato all’incontro tra arte, gusto e astronomia. La serata prevede una cena a buffet a bordo piscina, la visita guidata notturna del giardino insieme all’artista Rodolfo Lacquaniti e l’osservazione della volta celeste a cura dell’Amsa, Osservatorio Astronomico di Roselle. Un’esperienza immersiva nella natura, da vivere sotto il cielo stellato accanto alla celebre Balena.

Venerdì 19 giugno il lungomare di Castiglione della Pescaia farà da cornice a una serata dedicata alla grande musica italiana. In Piazzale Maristella, dalle 21:00, si terrà l’esibizione di Tango Argentino con il maestro Maurizio Ginanneschi della scuola Odissei 2001. A seguire, alle 21:30, andrà in scena “Grazie Lucio! Emozioni e canzoni per chi ama Battisti“, spettacolo di teatro-canzone organizzato dal Lions Club Castiglione della Pescaia con Paolo Tenerini e Daniele Sgherri. Un omaggio emozionante alle melodie senza tempo di Lucio Battisti, capace di coinvolgere diverse generazioni attraverso parole e musica. L’ingresso è libero.

L’arte contemporanea sarà invece protagonista sabato 20 giugno alle 19:00 presso l’Art Gallery dell’Hotel Lucerna, dove verrà inaugurata la mostra “In & Out” di Giuseppe Linardi. L’esposizione segna il ritorno dell’artista a Castiglione della Pescaia e propone un percorso che indaga il rapporto tra interiorità umana e natura. Attraverso dipinti e opere in ceramica, Linardi invita il pubblico a riflettere sul delicato equilibrio tra uomo e ambiente, in un dialogo costante tra materia, luce e paesaggio.

Domenica 21 giugno la settimana si chiude con le celebrazioni della Festa Europea della Musica. Alle 18:30, in Piazza Solti, si esibirà la prestigiosa Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, formazione composta da oltre cento orchestrali diplomati nei migliori conservatori italiani. Il concerto offrirà un repertorio che spazia dalle tradizionali marce militari ai grandi classici della musica operistica e contemporanea. L’evento rientra nel programma di Toscana Arcobaleno d’Estate, la manifestazione promossa per dare il benvenuto alla stagione estiva attraverso appuntamenti diffusi in tutta la regione.

Sempre domenica, la musica invaderà anche le vie del centro storico grazie alle iniziative organizzate dal Ccn Centro Commerciale Naturale Castiglione della Pescaia in occasione della Festa della Musica, trasformando il paese in un grande palcoscenico a cielo aperto.