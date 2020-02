Dai Balcani alle periferie invisibili della Toscana: l’incontro alla libreria Qb

GROSSETO – Mercoledì 12 febbraio alle 19 alla libreria QB Viaggi di carta, incontro dal titolo: Tra frontiere, Balcani e una Toscana invisibile. Con Mauro Daltin, narratore e direttore editoriale di Bottega Errante Edizioni.

Intervengono Giovanni Breschi, Carlotta Alaura, redazione di Erodoto108, Raffaele Basile, Walden Viaggi.

Un incontro che si muove tra le varie tappe di un viaggio. A partire dai Balcani, da città come Sarajevo e Belgrado, dalla letteratura che nasce in quelle zone, viene raccontato un crocevia fondamentale per l’Europa, le frontiere che si spostano e i confini che si attraversano. I grandi autori di quelle zone ci raccontano la complessità di un’area sempre al centro della storia e della cronaca.

E, infine, un salto dentro una Toscana invisibile, periferica, nascosta attraverso il nuovo numero della rivista di Erodoto108.