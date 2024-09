GROSSETO – Il Grosseto Motor Village parte dal successo ottenuto nel 2023, per questa edizione Grossetofiere ha voluto investire ancora di più in questa rassegna, unica in Toscana per il suo genere con l’obiettivo di farla diventare un evento di riferimento per il territorio grossetano.

Con Grosseto Motor Village, in programma il 12 e 13 ottobre, il centro fiere di Braccagni si trasformerà in un grande parco dove divertimento e passione si incontreranno in un contesto coinvolgente ed esperienziale. Tanti saranno i temi trattati ed i settori presenti in fiera, tutti di grande attrazione, dalle esposizioni statiche alle attività dinamiche, con un ampio spazio lasciato per gli espositori.

Hurricane Motor Show

È confermato lo spettacolo Stunt Show Live con l’Hurricane Motor Show del gruppo guidato dallo stunt man Ivan Zoppis che presenterà un programma completamente rinnovato, abbinando numeri altamente spettacolari a show rivolti ai bambini.

Salti con auto, Monster Truck che schiaccia le auto, la donna torcia, Drift, evoluzioni con moto e quad sono solo una parte di uno spettacolo che troverà il culmine della sua spettacolarità nella notturna di sabato 12 ottobre.

Harley Davidson

Gli ampi spazi del centro fiere saranno riempiti da moto e macchine di ogni tipo con un’ampia area dedicata al villaggio delle Harley Davidson, le bellissime e particolari due ruote nate nel 1930 a Milwaukee, diventate simbolo del cinema on the road che rappresentano un universo immenso dove gli appassionati sono completamente liberi di modificare la propria compagna d’avventure per renderla unica e speciale.

Ingresso gratuito per le auto e moto d’epoca

Non mancherà il vintage con la 25° edizione della mostra scambio auto e moto d’epoca e l’area riservata al mercatino dei pezzi di ricambio con un ampio spazio lasciato a disposizione delle auto d’epoca. Sarà ripetuta la formula adottata negli anni precedenti, dove i possessori di auto e moto d’epoca potranno entrare liberamente all’interno del centro fiere.

Nella grande sala espositiva del primo padiglione come consuetudine sarà allestito il museo delle auto e moto, questa esposizione nel corso degli anni ha ospitato modelli di assoluto interesse storico e di grande valore commerciale che hanno suscitato l’interesse delle migliori riviste di questo settore, con articoli e recensioni che hanno messo in risalto il valore di quanto organizzato.

Il secondo padiglione sarà in gran parte occupato dall’esposizione di Vespa Piaggio, uno dei prodotti di design industriale più famosi al mondo, spiccheranno modelli particolari di assoluto interesse non solo per gli appassionati.

Le aree test drive i percorsi per moto Enduro, le dimostrazioni di guida sicura e lo spazio bambini con circuiti per auto modelli radiocomandati, completeranno il layout della fiera.

Tatuaggi

Intorno ai principali temi di questa manifestazione, è stato costruito un mondo parallelo ma non distante dai suoi settori principali, come la “Tattoo Reunion” nata dalla collaborazione con il Luxury Tattoo di Grosseto, con 16 dei migliori tatuatori provenienti da tutto il centro Italia che dopo la positiva esperienza della scorsa edizione hanno confermato in blocco la loro presenza. La possibilità di farsi tatuare nei vari stand da rinomati artisti, grazie anche allo spin off con il mondo dei bikers, è risultata vincente e gran parte del padiglione espositivo sarà riservato a questo settore.

Truck food e birrifici artigianali

Non mancherà il mondo del food & beverage, con l’ampia area dedicata al settore dei birrifici artigianali e allo street/truck food, inserito nel J-Beer Village, nato dalla collaborazione con la J- Software di Grosseto, software house operante su tutto il territorio nazionale.

Metempsicosi Wasted Tour

La grande novità del Motor Village 2024 sarà la tappa ufficiale del Metempsicosi Wasted Tour, un vero e proprio festival, con tutti gli artisti presenti, Ricky Le Roy, Mario Più, Joy Kitikonti, 00Zicky e Luca Pechino. Il Tour è iniziato ad aprile nel rinomato locale Alcatraz di Milano e proseguirà con 30 date su tutto il territorio nazionale.

La Metempsicosi nasce negli anni 90 e si basa sul concetto che la musica è un insieme di house, techno, trance, dance dove i suoi interpreti sono uniti nella volontà di portare ai massimi l’idea di divertimento. Questo tipo di musica chiamata progressive è stata importata dall’Inghilterra, patria dei nuovi generi musicali e trasformata in Mediterranea progressive. Oggi la progressive house è musica commerciale, una sorta di viaggio nei vari generi che dura nel tempo senza avere una fine. Il festival inizierà nelle prime ore della sera per proseguire fino alle due di notte, il centro fiere si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, con un palco allestito con le più moderne e spettacolari tecnologie.

«Grosseto Motor Village – commenta il presidente di Grossetofiere Paolo Rossi – risponde alle richieste del nostro territorio che chiede iniziative di alto livello in periodi di bassa stagionalità. Il nostro centro fiere, a causa del ridotto spazio coperto, è sfruttabile per pochi mesi all’anno e ottobre è un mese ideale per svolgere attività al suo interno. Abbiamo deciso di investire su questa manifestazione con un progetto attuale rivolto ad un pubblico variegato di qualsiasi età, ci aspettiamo ora una grande affluenza, come merita una manifestazione di questo tipo. Sarà la prima fiera del nuovo consiglio di amministrazione che sta lavorando per proporre in un periodo di congiuntura economica non certo favorevole, eventi di animazione che stimolino le attività imprenditoriali e creino indotto per tutta l’economia locale».

«Ad una fiera già ricca di eventi – aggiunge il direttore Carlo Pacini – abbiamo voluto aggiungere un festival con il genere di musica più attuale in questo momento, invitando i maggiori interpreti nazionali della Metempsicosi, con l’obiettivo di portare nel centro fiere anche un pubblico diverso da quello fieristico, proveniente da oltre i confini regionali. Il centro fiere è dotato di tutti servizi necessari per prolungare l’orario anche in notturna e si presta avendo grandi spazi a disposizione compresi i parcheggi anche per attività di puro intrattenimento. Il centro fiere è l’unico e spazio a norma della provincia di Grosseto, realizzato per accogliere un grande numero di persone in contemporanea senza andare in deroga con i regolamenti che limitano le attività di pubblico spettacolo ed è veramente un peccato che sia solo Grossetofiere ad organizzare eventi al suo interno».

Ecco il programma

Sabato 12 ottobre

Ore 8,30 ingresso espositori

Ore 10,00 apertura al pubblico

Ore 15,30 inaugurazione ufficiale

Ore 11,30 – Ore 17,00 – Ore 20,30 spettacolo Hurricane Motor Show

Ore 20,00 /2,00 Metempsicosi Wasted Tour



Domenica 13 ottobre

Ore 8,30 ingresso espositori

Ore 10,00 apertura al pubblico

Ore 11,30 – Ore 17,00 spettacolo Hurricane Motor Show

Ore 18,30 Chiusura della manifestazione

Principali Esposizioni e attività permanenti

Museo auto e moto d’epoca

Raduno ed esposizione Vespa club

Raduno Harley Davidson

Tattoo Reunion

J.beer village/street truck food

Circuito auto radiocomandate – Plastici in movimento

Circuito moto enduro

Formula guida sicura

Mercato vintage/ pezzi di ricambio d’epoca

Esposizione auto e moto d’epoca