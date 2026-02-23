MASSA MARITTIMA – Martedì 24 febbraio, a partire dalle 16, nella Sala dell’Abbondanza (Cinema Goldoni) a Massa Marittima, si terrà un incontro pubblico con Nico Piro, inviato speciale del Tg3, organizzato dal Gruppo per la Pace – coordinamento provinciale per la Pace in collaborazione con il circolo Val di Cornia di Costituente Terra.

Nico Piro, giornalista e blogger con lunga esperienza in Rai, ha lavorato più volte come inviato in Afghanistan ed in altri teatri di guerra. Attualmente, è corrispondente dagli Usa, paese del quale ha seguito l’ultima campagna per le elezioni presidenziali e di cui sta documentando gli sviluppi dell’attuale fase politica. Collabora con Emergency dagli anni in cui ne ha raccontato l’attività nell’ospedale di Kabul.

Nella mattinata del 25 febbraio, gli alunni di cinque classi della scuola secondaria di primo grado di Massa Marittima incontreranno il giornalista, per dialogare con lui anche sulla base della lettura di un suo libro, riferire i loro dubbi, le loro curiosità, le loro idee.