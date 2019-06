Da Taranto alla Maremma: una mostra celebra i 90 anni della prima crociera aerea

ORBETELLO – Il Circolo Filatelico Crociere Atlantiche “B. Andreuccetti” con il Patrocinio del Comune di Orbetello organizza dal 19 al 23 Giugno 2019 una mostra Storica, Filatelica, Fotografica, Documentaria e Modellismo Aeronautico per Commemorare la Crociera Aerea Taranto-Odessa-Orbetello.

«Terminata la Crociera Aerea del Mediterraneo Occidentale – racconta il presidente del circolo, Bernardino Bergamaschi – visti i risultati eccellenti ottenuti dalla Brigata Aerea, la Crociera fu definita “una passeggiata nel Mediterraneo”. Italo Balbo con il suo Stato Maggiore decise di continuare con questi esperimenti del volo di massa, e pensò alla realizzazione di un volo nel Mediterraneo Orientale. Il Gen. Francesco De Pinedo, era stato incaricato da Balbo alla preparazione della Crociera del Mediterraneo Occidentale, così fu confermato per l’organizzazione, anche per quella del Mediterraneo Orientale. Al comando del Gen. Aldo Pellegrini parteciparono 35 SM 55, 2 S 59, 1 Cant 22. Parteciparono alla crociera, la 192.ma Squadriglia (Pola), la 190.ma e la 191.ma Squadriglia (Brindisi) La 170.ma e la 171.ma Squadriglia (Cadimare) Reparto volo ZAT di Vigna di Valle, 86° Gruppo di Brindisi. Le tappe, Taranto Atene, Atene Istanbul, Istanbul Varna, Varna Odessa, Odessa Costanza, Costanza Istanbul, Istanbul Atene, Atene Taranto, Taranto Orbetello Il Percorso della Crociera per un totale complessivo di Km 4667 Per la Marina parteciparono cinque unità, l’Esploratore “Ribady” Le Torpediniere “Calatafimi” ”Curtatone” “Monzambano” “Palestro”. La partenza dalle ore 04,50 alle ore 5,15 del 5 giugno, l’arrivo a Odessa il giorno 8 giugno, a Taranto il 18 giugno, la Crociera si concluse ad Orbetello il 19 giugno 1929».

La mostra si terrà e sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 13, e dalle 16 alle ore 20 nella sala Espositiva in Piazza della Repubblica, 1 Orbetello dal 19 al 23 giugno 2019. Il giorno 19 dalle 10 alle 16 all’interno della manifestazione sarà presente una delegazione di Poste Italiane di Grosseto con un annullo Postale Speciale disegnato dal maresciallo Luciano Cerulli, per obliterare le quattro cartoline che saranno edite in ricordo della manifestazione, le cartoline sono disegnate dalla pittrice Marcella Mencherini Roma, maresciallo Luciano Cerulli Orbetello e dal dottor Andrea Vecoli, Siena.

Partecipano all’ Esposizione i Soci Aida, Giorgio Moretti, Luigi Farina, Roberto Gottardi, Bernardino Bergamaschi, e i soci del Circolo Filatelico, Enrico De Witt, Carlo Solimeno, Luciano Cerulli, Sergio Solimeno, Leonello Vannozzi, Emanuele Montagna, Pietro Breschi, Luigi Cuneo, Mario Regina, Antonio Felloni, Paolo Pelosi, Piero Pelli.