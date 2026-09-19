BORGO CARIGE – Ultima giornata per Capalbio Film Festival, che domenica 20 settembre conclude la sua quinta edizione con un programma che attraversa cinema, serialità e musica.

Tra i protagonisti Stefano Bollani e Nicola Tescari, al centro dell’incontro dedicato al rapporto tra musica e cinema, e Valentina Cenni, che presenta Tutta vita con Stefano Bollani. In programma anche il primo episodio della serie Una finestra vista lago di Marco Pontecorvo, il Premio MYmovies.it, Il massacro di Cosimo Messeri e, a chiudere la giornata, Era meglio domani di Vinciane Millereau.

Tutti gli appuntamenti della giornata si svolgeranno al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige.

L’ultima giornata per il Capalbio film festival

Si comincia alle ore 15.00 con il primo episodio di Una finestra vista lago, serie TV diretta da Marco Pontecorvo, con Antonio Folletto, Giulia D’Aloja, Paola Minaccioni, Dario Vergassola, Maurizio Donadoni e Claudia Potenza. Al termine della proiezione è previsto un Q&A con Marco Pontecorvo, Antonio Folletto e Claudia Potenza.

Alle ore 17.15 sarà assegnato il Premio MYmovies.it alla migliore opera prima o seconda tratta da un libro, scelta direttamente dagli utenti del sito. Un riconoscimento che valorizza il rapporto tra letteratura e cinema attraverso il voto del pubblico di MYmovies.it.

Alle ore 17.45 l’incontro Dallo spartito allo schermo sarà dedicato al rapporto tra musica e cinema. Steve Della Casa e Anna Collabolletta intervisteranno Stefano Bollani e Nicola Tescari in una conversazione sul ruolo della musica nella costruzione del racconto audiovisivo.

A seguire, alle ore 18.15, sarà presentato Tutta vita di Valentina Cenni, con Stefano Bollani, distribuito da Lucky Red. Un viaggio nella musica e nella creatività condivisa, in cui Cenni segue Bollani e un gruppo di musicisti durante una settimana di prove, incontri e improvvisazioni, raccontando da vicino il processo creativo che conduce alla nascita di un concerto.

Alle ore 19.45 sarà la volta di Il massacro di Cosimo Messeri, anche protagonista del film, distribuito da Kaplan. Al termine della proiezione è previsto un Q&A con Cosimo Messeri.

La quinta edizione di Capalbio Film Festival si concluderà alle ore 21.15 con Era meglio domani di Vinciane Millereau, con Elsa Zylberstein, Didier Bourdon e Aurore Clément, distribuito da Minerva Pictures.

La quinta edizione di Capalbio Film Festival, in programma dal 17 al 20 settembre 2026, è promossa e organizzata da Fondazione Capalbio con il sostegno del Comune di Capalbio, sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Daniele Orazi e con Carlo Alberto Pratesi direttore scientifico.