GROSSETO – Da “Star Wars” a “Indiana Jones”, da “E.T.” a “Lo squalo”, fino a “Braveheart” e “I pirati dei Caraibi”. È dedicato alle grandi colonne sonore cinematografiche il concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” che andrà in scena domenica 22 novembre alle ore 18 al Teatro degli Industri di Grosseto, con la direzione del maestro Andrea Colombini. È l’ultimo evento del cartellone autunnale 2026 dell’ensemble, con la direzione artistica di Antonio Di Cristofano e il contributo della Fondazione CR Firenze.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle prevendite autorizzate (Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio) e saranno in vendita anche al botteghino del teatro, un’ora prima del concerto. Infoline: 333 5372994.

Il concerto sarà un omaggio ai più grandi compositori del genere. In particolare John Williams, vera leggenda hollywoodiana, vincitore di 5 premi Oscar e un record di 54 candidature: il 94enne musicista statunitense, particolarmente legato al regista Steven Spielberg, è autore delle colonne sonore di “Star Wars”, “Indiana Jones”, “E.T.”, “Lo squalo”, “Harry Potter” e “Superman”, tutte nella scaletta del concerto.

E ancora James Horner, celebre per le musiche di “Titanic” e le melodie celtiche di “Braveheart – Cuore impavido”, del quale l’Orchestra eseguirà il tema d’amore. In programma anche composizioni di Trevor Jones (“L’ultimo dei Mohicani”) e Klaus Badelt (“Pirati dei Caraibi”).

Ma non solo i compositori contemporanei saranno protagonisti del concerto. Tanti grandi registi, infatti, hanno scelto un repertorio classico per le loro opere: ad esempio Stanley Kubrick per “Barry Lyndon”, la cui colonna sonora è una raccolta di brani di Vivaldi, Bach, Schubert e Mozart (in programma la “Marcia” dall’opera “Idomeneo”) e Luchino Visconti per “Morte a Venezia” (l’Adagietto dalla Sinfonia n. 5 di Mahler).

Il direttore d’orchestra Andrea Colombini (Lucca, 1968) ha studiato pianoforte prima di dedicarsi interamente alla direzione d’orchestra – seguendo corsi e masterclass in Italia e all’estero con Maag, Kerschner, Solti, Celibidache, Kelly – e alla storia della musica. Dal 1990 organizza eventi culturali e musicali. È responsabile per l’Italia delle Bande militari e di cornamuse dell’esercito britannico, che ha portato in tournée nel nostro Paese.

Collabora con i principali artisti internazionali nel campo della musica classica, operistica, jazz, pop e rock, da Katia Ricciarelli a Uto Ughi, Paolo Conte, Noa, Bryan Ferry, Renzo Arbore, i Berliner Philharmoniker e altri. Nel 1999 ha fondato il Festival Lucca in Orchestra e nel 2003 ha “riportato” a Lucca Giacomo Puccini e la sua grande musica, creando il festival “Puccini e la sua Lucca”, unico festival permanente nel mondo, con eventi durante l’intero anno.

Collabora con il festival “Waves of Music” di Sharm El Sheikh, in Egitto, e con il festival “Puccini in the park” a Bath, in Gran Bretagna, primo festival dedicato a Puccini nel Regno Unito. Si è dedicato anche al teatro amatoriale e professionistico e a ruoli recitanti in Pierino e il Lupo, Histoire de Babar, Enoch Arden, Histoire du Soldat, Façade. È fondatore e direttore dell’Orchestra Filarmonica di Lucca.