CAPALBIO – Sarà una settimana ricca di proiezioni quella in programma al Teatro del Leccio di Capalbio.

Si comincia domani, martedì 18 agosto, con “Springsteen. Liberami dal nulla” di Scott Cooper, mentre giovedì 20 agosto ci sarà “A cena con il dittatore” di Manuel Gomez Pereira.

Venerdì 21 agosto è in programma “Spider Man: Brand New Day” di Ludovica Rampoldi, sabato 22 agosto “Il dio dell’amore” di Francesco Lagi e, infine, domenica 23 agosto “Principessa Mononoke 4K” di Hayao Miyazaki.

I biglietti sono acquistabili online o all’ingresso del Teatro del Leccio. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://teatrodelleccio.nuovocinematirreno.18tickets.it oppure visitare i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno.