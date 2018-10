Da Sovana a Pitigliano attraverso le Vie Cave

PITIGLIANO – Domenica 14 ottobre escursione alle Vie Cave da Sovana a Pitigliano. «Durante questa bellissima escursione attraverseremo profonde fenditure scavate nel tempo alte oltre 30 metri con gli alberi, tenacemente aggrappati alla roccia che occhieggiano dall’alto» affermano gli organizzatori. «Sono le vie cave, costruite dal popolo etrusco per raggiungere le città dei morti e poi oggetto di successivi ampliamenti durante il Medio Evo e nei secoli successivi. Percorreremo una terra antichissima forgiata dal fuoco di antichi vulcani e modellata dalla forza incessante delle acque. Il risultato è appunto un susseguirsi di balze e rupi tufacee».

«Proprio sugli speroni di questa particolare roccia vulcanica sorgono Pitigliano, Sovana e Sorano. Qui la presenza dell’uomo risale alla preistoria e i centri abitati si sono stratificati uno sopra l’altro, costituendo un paesaggio unico fatto spesso di grotte, antichi romitori e lussureggianti felci. A metà dell’escursione non mancherà una visita al suggestivo paese di Pitigliano e un assaggio di un buon bicchiere di Sovana Rosso o di Bianco di Pitigliano. Percorreremo nell’ordine: La Via Cava dell’Annunziata, La Via Cava di Poggio Cani e una parte della Via Cava di San Giuseppe famosa per l’omonima Torciata che si svolge il 13 marzo. Se poi ne avremo voglia potremo anche dare un’occhiata alla spettacolare Via Cava dei Fratenuti».

Difficoltà: Escursione classificata di tipo E (escursionisti).

Lunghezza :10 km circa.

Dislivello: 300m. circa.

Tempo complessivo: 4 ore circa escluse le soste.

Per chi parte da Arezzo il ritrovo è fissato per le ore 7,45 presso il parcheggio dello stadio. Per chi viene da Firenze/ Siena/Grosseto il ritrovo è fissato per le ore 10, 00 al parcheggio di Sovana (dietro la piazza centrale).

Pranzo al sacco. Abbigliamento: scarponi e indumenti per proteggersi in caso di pioggia. Consigliati i bastoncini per chi ce l’ha.

Costo di partecipazione: 10 euro a persona, gratuito per i bambini sotto i 14 anni (il percorso è comunque sconsigliato ai bambini al di sotto dei 10 anni).

Per partecipare è necessario iscriversi con i seguenti modi:

Mail: poetiescarponi@gmail.com

Telefono: 348.7945208 (Stefano)