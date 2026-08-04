CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il comune si prepara ad accogliere eventi diffusi e ospiti illustri.

Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti:

Mercoledì 5 agosto doppio appuntamento dedicato alla cultura e alle famiglie. Alle 21:00 il MuVet inaugura la rassegna “Archeologia sotto le stelle”, ospitando la professoressa Florence Le Bars-Tosi dell’Université de Lille che, insieme alla direttrice Simona Rafanelli, guiderà il pubblico alla scoperta della ceramica figurata della Magna Grecia attraverso l’incontro “Gli dei dietro le ante: la ceramica figurata della Magna Grecia nella collezione Bilotti”.

Sempre mercoledì, alle 21:00, il Giardino della Biblioteca Italo Calvino ospiterà “Uno, due… tris!”, laboratorio creativo inserito nella rassegna Estate in Famiglia del Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia.

In Piazza G. Solti alle 21:30 ci sarà invece il concerto dell’Orchestra Città di Grosseto, diretta da Vanessa Benelli Mosell con Kevin Spagnolo al clarinetto, protagonista della rassegna “Sinfonie d’Estate”, con un programma dedicato a Rossini, Mozart e Schubert. La rassegna musicale è organizzata dal Comune di Castiglione della Pescaia con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi.

Giovedì 6 agosto

Giovedì 6 agosto, alle 18:00, il Giardino Viaggio di Ritorno ospiterà “L’universo letterario degli scarti secondo la poetica di Sacha Naspini – Diventare bestia”, un evento che fa parte del progetto ideato e curato da Barbara Catalani e Rodolfo Lacquaniti. Il programma si aprirà con una visita guidata al Giardino Viaggio di Ritorno alla scoperta delle opere e del percorso espositivo; a seguire il dialogo tra Lacquaniti e Sacha Naspini, moderato da Barbara Catalani, che propone una riflessione sul rapporto tra la ricerca artistica di Lacquaniti e la scrittura dello scrittore toscano. La serata si concluderà con un aperitivo per gli ospiti.

Giovedì, dalle 18:00 alle 20:00, torna “Tirli da Vivere”, il programma di esperienze che invita a scoprire la Maremma attraverso escursioni nel bosco, attività dedicate al mondo delle api e laboratori creativi di pittura su ceramica.

Giovedì sarà ancora la musica protagonista, con il secondo appuntamento del PopCast – Castiglione Sound Festival. Dalle 21:30 Piazza Orto del Lilli ospiterà i Quartiere Coffee. A rendere ancora più speciale la serata saranno i Mellow Mood come special guests. Ad aprire il concerto saranno i 21 Grammi, mentre il finale sarà affidato al DJ set di Matte Shaker, che accompagnerà il pubblico fino a tarda sera.

Sempre giovedì, alle 21:00, il Belvedere dello Sparviero di Punta Ala accoglierà un nuovo appuntamento del Cinema sotto le stelle, proponendo la proiezione del film d’animazione “Encanto”, la storia della straordinaria famiglia Madrigal, dove tutti hanno capacità fantastiche, che vive sulle montagne della Colombia.

Venerdì 7 agosto

Nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica alle 18:00, tornano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, occasione per conoscere da vicino il parco d’arte contemporanea creato da Rodolfo Lacquaniti.

Venerdì 7 agosto la giornata inizierà alle 11:00 con la visita guidata gratuita alla mostra “Un Mecenate e i suoi tesori”, dedicata alla collezione Bilotti Ruggi d’Aragona e al dialogo tra archeologia e arte del Novecento, con capolavori di De Chirico e Severini. Protagonista d’eccezione sarà “Forme uniche della continuità nello spazio”, l’iconica scultura di Umberto Boccioni.

Alla Casa Rossa Ximenes è sempre possibile visitare, negli orari di apertura del Museo, GROUNDWAVE – Immersive Multisensory Capsule, l’installazione ideata dall’artista M.O.O.R., al secolo Gianluca Balocco. Si tratta di un’esperienza immersiva che unisce arte, neuroscienze e meditazione, accompagnando il visitatore in un percorso multisensoriale pensato per favorire il rilassamento, la contemplazione e una nuova percezione dello spazio e di sé.

Nel pomeriggio, alle 18:30, sarà possibile partecipare alla visita guidata nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo RICREA IT-FR promosso dalla Provincia di Grosseto “Tramonto alla Casa Rossa”. Un’occasione per conoscere da vicino uno degli ecosistemi più preziosi della Maremma.

Alle 19:00 Piazza Orto del Lilli ospiterà un nuovo appuntamento di “Castiglione Racconta” con Wanda Marasco, vincitrice del Premio Campiello 2025, che presenterà il romanzo “Di spalle a questo mondo”. A dialogare con l’autrice sarà il giornalista Pierfrancesco De Robertis.

La giornata si concluderà alle 21:30 in Piazza G. Solti con la commedia in vernacolo “Quel certo non so che”, inserita nella rassegna “Cose di Spettacolo”.

Sabato 8 agosto

Sabato 8 agosto la rassegna letteraria “Castiglione Racconta” vedrà protagonista, alle 19:00 in Piazza Orto del Lilli, il medico dello sport e mental coach Riccardo Ceccarelli, autore del libro “Nella mente del campione”. A dialogare con l’autore sarà Stefano Cecchi, ex inviato de La Nazione ed esperto di politica, costume e sport.

Alle 21:00 il Belvedere dello Sparviero a Punta Ala ospiterà lo spettacolo “Elementi di un Mosaico”, un suggestivo viaggio tra musica e poesia con Lorenza Baudo, Paolo Batistini, Alessandro Golini e Guglielmo Eboli.

Sempre alle 21:00, Piazza Maristella a Castiglione della Pescaia farà da cornice a una serata di ballo latino-americano, mentre una serata di danze ci sarà anche a Tirli dove, alle 21:15 in via della Chiesa, si proseguirà le danze con DJ Morris Saint, nell’ambito del calendario estivo promosso dalla Pro Loco.

Alle 21:30, nel suggestivo Giardino di San Giovanni, all’interno del Borgo Medievale di Castiglione della Pescaia, si terrà l’incontro “Magnifica Humanitas: custodire l’umano nel tempo dell’AI”, promosso dalla Parrocchia San Giovanni Battista con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia. Sarà un’occasione per riflettere sul rapporto tra intelligenza artificiale, dignità della persona e futuro dell’umanità, affrontando le sfide etiche e culturali poste dalle nuove tecnologie. Ad aprire la serata sarà don Paolo Gentili, parroco di Castiglione della Pescaia. Interverranno il professor Markus Krienke, docente di Etica sociale cristiana presso la Facoltà Teologica di Lugano e la Pontificia Università Lateranense, e il professor Tonino Cantelmi, psichiatra e presidente dell’Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale, che proporranno un dialogo sul significato dell’essere umano nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Domenica 9 agosto

La settimana si conclude domenica 9 agosto alle 19:00 in Piazza Orto del Lilli, con uno degli appuntamenti più attesi di “Castiglione Racconta”: l’incontro con Sandro Veronesi, due volte Premio Strega, che presenterà la raccolta “Caducità”, dialogando con il giornalista Simone Innocenti.

Sempre domenica, alle 19:00, il Pagoda del Gallia Palace Beach & Golf Resort di Punta Ala ospiterà “La Storia siamo noi Live”, l’appuntamento con il giornalista e autore televisivo Giovanni Minoli dedicato a “Faccia a faccia con Giovanni Agnelli. L’ultimo re d’Italia”.

Nel corso dell’incontro, a ingresso libero, Minoli accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso la figura di Giovanni Agnelli, protagonista della storia economica, industriale e politica del Paese.

Domenica 9 agosto, alle ore 21:00, il Piazzale Maristella di Castiglione della Pescaia ospiterà la rappresentazione teatrale “Shrek: l’orco che salvò le fiabe”, a cura dell’associazione Tutti a Teatro.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrum, è organizzata con finalità benefiche: il ricavato della serata sarà infatti destinato a sostenere le attività dell’associazione. L’offerta minima richiesta è di 10 euro. Un appuntamento pensato per grandi e piccoli, che unisce spettacolo, divertimento e solidarietà in una suggestiva cornice estiva.

Domenica Vetulonia ospita la terza edizione di “Vetulonia Retrò”, l’appuntamento dedicato agli amanti dell’antiquariato, del collezionismo e dell’oggettistica, che racconta la storia e le tradizioni di un tempo. Dalle 16:00 alle 22:00, Piazza Vetluna, davanti al Museo, si trasformerà in un caratteristico mercato all’aperto dove espositori e collezionisti proporranno mobili, libri, stampe, dischi, ceramiche, oggetti d’epoca e tante curiosità, regalando ai visitatori un’atmosfera ricca di fascino e suggestione. L’iniziativa è organizzata dagli Amici di Vetulonia APS con il patrocinio del Comune di Castiglione della Pescaia.