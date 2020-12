Da “Presepi in Fortezza” a presepi in via Mazzini: la mostra si sposta alla sede dell’Istituzione “Le Mura”

GROSSETO – Da “Presepi in Fortezza” a Presepi in via Mazzini. L’Istituzione “Le Mura” è lieta di mostrare alla cittadinanza i Presepi che con tanta cura sono stati creati a seguito del contest pubblicizzato nell’ottobre scorso.

“A causa delle restrizioni, purtroppo, non è stato possibile esporre le opere in una grande mostra che era stata prevista, in collaborazione con la Diocesi di Grosseto, presso la Fortezza medicea, ma certi di fare cosa gradita, abbiamo riservato un angolo degli Uffici dell’Istituzione “Le Mura” al piano terra di via Mazzini 99 dove tutti potranno ammirare soltanto alcune delle opere” spiegano gli organizzatori.

I presepi in mostra sono stati realizzati da: Roberto Carpi, Angelo Capuano, Carlo Maria Galli, Istituto Comprensivo Grosseto 3 Scuola Primaria Salvo D’acquisto – Classe 1 A e Alessio Duranti e la nipotina Elena.

I presepi saranno esposti fino al 7 gennaio 2021.