GROSSETO – sabato 14 marzo alle 17, all’auditorium Carlo Cavalieri dell’istituto musicale comunale Palmiero Giannetti, è in programma un nuovo appuntamento della stagione musicale promossa da Fondazione Grosseto cultura.

Protagonisti della serata Michele Makarovic alla tromba e Alessandro Benedettelli alla chitarra, interpreti di un programma che attraversa alcune delle più significative pagine della musica del Novecento tra tradizione popolare, tango e sonorità sudamericane.

Il concerto è riservato ai soci della Fondazione Grosseto cultura; per l’occasione sarà possibile sottoscrivere la card associativa al costo di 5 euro prima dell’inizio dell’evento.

Il programma

Il programma si apre con alcune pagine di Manuel de Falla: “El paño moruno”, “Asturiana e canción”, per proseguire con alcune composizioni del repertorio del tango argentino di Aníbal Troilo, tra cui “Romance de barrio” e “Don Pedro”. Ampio spazio è dedicato alla musica brasiliana di Antônio Carlos Jobim, con alcuni dei brani più rappresentativi della bossa nova come “Corcovado”, “Desafinado”, “Insensatez”, “Garota de ipanema”, “So nice” e “Samba de uma nota só”, che restituiscono tutta l’eleganza e il lirismo di questo repertorio. Il viaggio musicale continua con “Alfonsina y el mar” di Ariel Ramírez e con alcune pagine di Astor Piazzolla, tra cui “Verano porteño”, “Oblivion” e “Libertango”, oltre a “Bésame mucho” di Consuelo Velázquez.