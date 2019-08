Da Milano a Roselle: il Festival Mi Ami fa tappa alla Cava. Sul palco Tropea, Tonno e Montag

ROSELLE – Il Festival Mi Ami, della musica bella e dei baci, organizzato da Rockit.it e Better Days esce da Milano e fa tappa alla Cava di Roselle (Grosseto) domenica 1 settembre, dalle 20.

Il primo “tour didascalico”, sostenuto da Nastro Azzurro, si snoda attraverso l’Italia portando i tre protagonisti nei loro luoghi “ideali”, Tropea live a Tropea, tonno in Tonnara, Montag in Aspromonte (Reggio Calabria). E tutti e tre saliranno sul palco della Cava per dare vita a una serata di spettacolo e divertimento.

Gli artisti.

Tropea è la band più colorata di Milano, tecnica, esecuzione e live esplosivo. Una perla pop ripescata nella tradizione degli anni ’60 e lucidata con il suono del 2000. Conosciuti per strada a Milano, portando un live preciso e disperato, si sono dimostrati la live band rivelazione del 2019.

Tonno: pop- punk dalla provincia toscana. Una band che sa trasformare la rabbia giovanile in pezzi che si possono cantare a squarciagola: canzoni amabili, suonate e scritte con il singalong del garage e della sale prove in cantina.

Montag: Pietro viene da Bergamo con una chitarra e un immaginario. Cantautore, sa creare atmosfere sospese, tra lo scherzo e il sogno adolescenziale.

La serata è a ingresso gratuito, bar e ristorante aperti dalle 19.30. Per prenotare 348 4800409.