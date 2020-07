Da lunedì prossimo al via la terza rassegna cinematografica sotto le stelle

ROCCASTRADA – Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Roccastrada ‘Piazze di Cinema’, la rassegna cinematografica itinerante sotto le stelle che animerà l’estate, nel mese di agosto, toccando le piazze del capoluogo e delle sue frazioni: da Sticciano a Torniella, da Piloni a Sassofortino, da Montemassi a Roccatederighi fino a Sticciano Scalo e Ribolla. Tutte le proiezioni inizieranno alle ore 21.30, con ingresso libero.

Gli appuntamenti di agosto con il cinema sotto le stelle. La rassegna prenderà il via lunedì 3 agosto da Largo Garibaldi a Roccastrada con ‘Perfetti sconosciuti” una commedia italiana del 2016 del regista Paolo Genovese con Kasia Smutniak e Marco Giallini e continuerà mercoledi 5 agosto in Piazza del Castello a Torniella con la proiezione di ‘Tutti pazzi per Mary” diretto da Peter Farrelly, Bobby Farrelly, con Cameron Diaz e Matt Dillon. Gli appuntamenti continueranno venerdi 7 agosto in Piazza Senesi a Roccatederighi con “The Place” per la Regia di Paolo Genovese con Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher e lunedi 10 agosto in Piazza Vittorio Veneto a Sticciano con ‘La Pazza Gioia”, un film del 2016 per la regia di paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini.

“Nonostante l’incertezza sulle regole di comportamento legate all’emergenza Covid per quanto riguarda eventi e spettacoli – queste le parole del Sindaco Francesco Limatola – abbiamo fatto di tutto per garantire lo svolgimento della rassegna cinematografica sotto le stelle; ciò anche per dare un segnale di presenza in un’estate in cui feste e sagre che vengono organizzano con passione dalle nostre numerose associazioni, purtroppo non si potranno svolgere: ritengo che sia molto importante garantire la ripartenza post covid anche attraverso la cultura e attraverso la presenza in piazza ancorchè nel rispetto delle regole”.

“Dopo il successo delle prime due edizioni nel 2017 e 2018 – afferma Emiliano Rabazzi, assessore alla cultura di Roccastrada – il Comune ha deciso di rinnovare la rassegna per offrire alla nostra comunità un’opportunità di svago e di incontro anche per le persone più anziane in questa strana estate in cui gli eventi e le tradizionali feste che animano il nostro territorio sono purtroppo sospese. Le proiezioni itineranti in notturna nelle piazze di Roccastrada e delle sue frazioni permetteranno di riscoprire e valorizzare, durante il periodo estivo, alcuni luoghi suggestivi dei nostri paesi”.

Il calendario dei successivi appuntamenti. La rassegna cinematografica all’aperto continuerà facendo tappa mercoledì 12 agosto in Piazza Roma a Piloni con il film di animazione “Wall-E” diretto da Andrew Stanton e venerdi 14 agosto in Piazza d’Armi a Sassofortino con la proiezione di ‘Frankenstein Junior” per la regia di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, Teri Garr, Cloris Leachman, Gene Hackman. Il cinema itinerante all’aperto sarà di scena lunedi 24 agosto in Piazza Salotto a Montemassi con ‘Midnight in Paris” una commedia per la regia di Woody Allen e mercoledi 26 agosto a Sticciano Scalo con ‘Fight Club”, Regia di David Fincher, per proseguire poi venerdi 28 agosto in piazza della libertà a Ribolla con il film “Quasi amici” una commedia per la regia di Olivier Nakache, Eric Toledano.

A chiudere la rassegna cinematografica sotto le stelle, con una muova proiezione in Largo Garibaldi nel capoluogo, sarà il film “Hip Hop diffusion” in programma per lunedi 31 agosto.

Informazioni. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Museo della Vite e del Vino al numero 0564 563376 oppure scrivere all’indirizzo e-mail roccastrada.museodelvino@gmail.com.