SCANSANO – Le piazze di Scansano e delle sue frazioni diventano grandi cinema all’aperto. Prende il via martedì 14 luglio la rassegna “Cinema in piazzetta”, promossa dall’amministrazione comunale insieme al comitato provinciale Arci di Grosseto, con un contributo di Fondazione CR Firenze e in collaborazione con le associazioni del territorio, per portare l’esperienza del cinema nei principali luoghi di aggregazione della comunità. Quattro i film in calendario, tra luglio e agosto, e quattro le località coinvolte: Scansano, Murci, Polveraia e Pomonte.

Si parte, appunto, martedì 14 luglio, alle ore 21.15, in piazza Ferrucci, con la proiezione di “Le assaggiatrici”, il film di Silvio Soldini tratto dall’omonimo romanzo di Rosella Postorino.

“Le assaggiatrici” racconta la storia di Rosa Sauer, una delle sette donne costrette ad assaggiare il cibo destinato ad Adolf Hitler per verificarne l’eventuale avvelenamento, offrendo uno sguardo inedito sul nazismo. Il film ha ottenuto tre candidature e un premio ai Nastri d’Argento, oltre a tredici candidature e due David di Donatello. La proiezione è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Scansano.

Martedì 21 luglio, sempre alle ore 21.15, in piazza Barbana, a Murci, è in programma la proiezione di “I Love Radio Rock”, la commedia brillante diretta da Richard Curtis. Nella Swinging London degli anni Sessanta, un gruppo di giovani scopre la libertà attraverso le radio pirata che, a differenza della BBC, trasmettono musica rock. La serata è organizzata in collaborazione con la pro loco e l’associazione La Murciaiola aps.

Martedì 28 luglio sarà la volta di “Le otto montagne”, diretto da Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch e tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. La proiezione si terrà a Polveraia, in collaborazione con il Circolo La Meria. Il film racconta la profonda amicizia tra un ragazzo di città e un giovane pastore che vive in un piccolo paese della Valle d’Aosta. “Le otto montagne” è stato premiato al Festival di Cannes e ha vinto due Nastri d’Argento e quattro David di Donatello.

Il “Cinema in piazzetta” prosegue anche nel mese di agosto con la proiezione in calendario a Pomonte: martedì 4 agosto, sul grande schermo “(500) giorni insieme”, del regista Marc Webb, con Zooey Deschanel. Una commedia divertente che racconta la storia d’amore tra Tom e Summer. L’evento è realizzato in collaborazione con la proloco di Pomonte.

La partecipazione a tutte le serate di “Cinema in piazzetta”, con inizio alle ore 21.15, è libera e gratuita.