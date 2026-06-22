GROSSETO – Dopo lo straordinario successo del debutto del 16 giugno, il Radio Stop Festival torna a Grosseto per il secondo attesissimo appuntamento dell’estate 2026.

L’appuntamento è fissato per martedì 23 giugno in Piazza Dante, ancora una volta all’interno della rassegna “GRande Estate di Grosseto“, che sta animando il cuore della città con spettacoli ed eventi di grande richiamo.

La prima serata del Festival ha registrato una partecipazione eccezionale, con migliaia di persone accorse nel centro storico e una Piazza Dante gremita fino alla massima capienza consentita. Un successo che conferma il forte legame tra Radio Stop e il pubblico toscano, protagonista ogni anno di eventi capaci di unire musica, spettacolo e intrattenimento.

Anche il secondo appuntamento promette di regalare emozioni e grande musica grazie a un cast ricco di artisti affermati, giovani talenti e nuove promesse del panorama musicale italiano, con la partecipazione speciale dell’ospite internazionale Bea and her Business, una delle artiste più interessanti della nuova scena pop britannica.

Sul palco si alterneranno:

Alexia

Una delle voci più amate della musica dance italiana, protagonista di successi che hanno fatto ballare intere generazioni. Energia, esperienza e grandi hit per uno show coinvolgente.

Benji & Fede

Il duo modenese che ha conquistato milioni di fan grazie al suo pop fresco e immediato. Il loro ritorno sulle scene continua a raccogliere entusiasmo e consenso.

Giordana Angi

Cantautrice e autrice tra le più apprezzate degli ultimi anni, capace di emozionare con brani intensi e profondamente personali.

Ivana Spagna

Icona della musica italiana e internazionale, con una carriera straordinaria costellata di successi che continuano a conquistare il pubblico.

Chiara Galiazzo

Voce elegante e raffinata del pop italiano, amata per la sua sensibilità interpretativa e la capacità di emozionare.

Nicolò Filippucci

Vincitore di Sanremo Giovani 2026, è tra i giovani talenti più interessanti del momento, sta conquistando pubblico e addetti ai lavori grazie alle sue qualità vocali e interpretative, con un nuovo stile fresco ed estivo.

Random

Rapper e cantautore tra i protagonisti della scena urban-pop italiana, autore di brani che hanno conquistato radio e piattaforme digitali.

Luk3

Uno dei nomi più seguiti dalle nuove generazioni, apprezzato per il suo stile moderno e la sua forte personalità artistica.

Angie

Finalista dell’ultima edizione di Amici, che si sta facendo conoscere grazie a una proposta musicale fresca e contemporanea.

Senza Cri

Cantautrice dalla scrittura diretta e autentica, capace di raccontare emozioni e storie vicine al mondo dei più giovani.

Gard

Nuova voce della scena musicale italiana, uscito dal serale di Amici, propone sonorità attuali e un’identità artistica in continua evoluzione.

Lumiero

Progetto musicale giovane e innovativo che sta attirando l’attenzione grazie a uno stile originale e riconoscibile.

Francesco Caggiano

Giovane interprete impegnato in un percorso artistico in costante crescita, caratterizzato da passione e determinazione.

Breakfast Club + Ascanio

Il progetto Breakfast Club è formato da 3 giovanissimi creator Viola, Fabio e Cristiano. Amatissimi dai più giovani, li troveremo sul palco affiancati da Ascanio, anche lui uscito dalla casa di Amici.

Lime Loop

Progetto musicale moderno e creativo che fonde sonorità contemporanee e grande energia dal vivo.

Bea and her Business

Ospite internazionale della serata, la giovane artista britannica sta conquistando il pubblico europeo grazie al suo stile pop fresco e contemporaneo e a milioni di ascolti sulle piattaforme digitali.

A condurre la serata saranno l’editore di Radio Stop, Roberto Giannoni, affiancato dall’influencer Antonella Fiordelisi. Radio Stop Festival 2026 è organizzato da Radio Stop in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Grosseto.

Il Radio Stop Festival si conferma uno degli appuntamenti musicali più importanti dell’estate toscana, capace di riunire sullo stesso palco artisti appartenenti a generazioni e mondi musicali differenti, offrendo al pubblico uno spettacolo gratuito di altissimo livello.

L’ingresso è libero.

Martedì 23 giugno 2026

Piazza Dante – Grosseto

Radio Stop Festival

Inizio spettacolo ore 21.00

Dopo l’entusiasmo e la straordinaria partecipazione registrata nel primo appuntamento, Grosseto è pronta a vivere una nuova grande notte di musica firmata Radio Stop.