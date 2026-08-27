CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Venerdì 28 agosto la Festa del Cinema di Mare di Castiglione della Pescaia propone una giornata ricca di appuntamenti che attraversano la storia del cinema, la musica, la letteratura e le grandi storie del Mediterraneo.

Alle 18:00, al Club Velico, è in programma la presentazione del libro “Hollywood in Maremma” di Tiziano Arrigoni. L’autore sarà intervistato da Giovanni Bogani, raccontando i film internazionali che hanno scelto la Maremma come set.

Alle 19:00, ci si sposterà in Piazzale Maristella per il concerto di Jole Canelli, accompagnata alla chitarra da Leonardo Marcucci e con i cori di Benedetta Rustici e Alice Benucci. Un momento musicale pensato per accompagnare il pubblico verso la serata cinematografica.

Alle 21:15, al Cinema Castello, la premiazione del vincitore del Premio Mauro Mancini e Premio Guido Parigi, a cui seguirà la proiezione di “The Sea”, film di Shai Carmeli-Pollak, prodotto in Israele nel 2025. Al centro del film c’è la storia di un ragazzo palestinese di 12 anni che tenta di raggiungere il mare per la prima volta. Dopo essere stato respinto a un checkpoint, scappa e attraversa clandestinamente Israele; il padre lo insegue rischiando il lavoro e l’arresto. La proiezione sarà presentata da Alessio Brizzi.

La giornata si concluderà con uno degli appuntamenti più suggestivi della Festa: la sezione “I Classici sul Mare”, con la proiezione, alle 21:45 sulla Motonave Polaris al Molo di Ponente, di “Vento di passioni”, film statunitense del 1958 di Richard Wilson interpretato da Jeff Chandler, Rossana Podestà ed Esther Williams.

La pellicola racconta la storia di una ricca coppia costretta a soggiornare su una sperduta isola del Mediterraneo dopo un incidente aereo, dove rimane coinvolta in una serie di drammatici intrighi amorosi. Un film dal forte legame con il territorio, girato interamente sulla spiaggia di Rocchette di Castiglione della Pescaia. La proiezione sarà presentata da Giovanni Bogani.

Il programma completo della Festa del Cinema di Mare è su Visitcastiglionedellapescaia.it al link https://visitcastiglionedellapescaia.it/festa-del-cinema-di-mare-2026-il-programma/