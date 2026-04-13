PITIGLIANO – Torna per una quarta edizione la rassegna “Concerti in accademia“, promossa dall’Accademia musicale di Pitigliano in collaborazione con l’associazione Agimus e il patrocinio del Comune di Pitigliano.

Con il trio formato da da Lino Giordani al clarinetto, Paola Trape’ al violoncello e Stefano Silvi al pianoforte, il ciclo di incontri si svolgerà nella sede dell’Accademia musicale e proporrà quattro appuntamenti tra aprile e giugno, con un programma che spazia dalla divulgazione musicale alla musica da camera.

Le date in programma sono: il 19 e 26 aprile, il 24 maggio e il 21 giugno. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

Il programma

Domenica 19 aprile alle ore 17:30 – il primo appuntamento con Aria e variazioni “Vita e musica di Glenn Gould”, racconto multimediale a cura del Maestro Stefano Calandrelli con il supporto tecnico di Daniele Ciavatta. L’incontro sarà dedicato alla figura del celebre pianista canadese, tra i più iconici del Novecento, e proporrà un percorso multidisciplinare che intreccia musica, parole e immagini. Attraverso filmati, fotografie d’epoca e ascolti guidati, il pubblico potrà approfondire non solo la straordinaria arte pianistica di Gould, ma anche la sua personalità, i suoi scritti teorici, le composizioni e il suo pionieristico rapporto con la tecnologia, offrendo un ritratto completo del cosiddetto Genio solitario.

I successivi appuntamenti della rassegna sono curati dalla direzione artistica dell’associazione Agimus Grosseto, affidata al maestro Gloria Mazzi.

Domenica 26 aprile alle ore 18 – concerto del duo formato da Simone Serrotti al sassofono e Filippo Tronchi al pianoforte, che proporranno un percorso musicale vario tra epoche e linguaggi diversi, con musiche di Milhaud, Bozza, Musorgskij, Iturralde, Piazzolla e composizioni originali dello stesso Tronchi. Il programma attraversa tradizione colta europea, sonorità moderne e influenze popolari, mettendo in dialogo tecnica, espressività e ricerca timbrica.

Domenica 24 maggio alle ore 18 – concerto dedicato a Mozart che vedrà protagonisti Rebecca Goffredo e Elena Fiorentini, soprani, con Diego Biagi al pianoforte. Il programma propone arie e pagine celebri del repertorio mozartiano, accanto a brani pianistici solistici, in un percorso che valorizza giovani interpreti in crescita. Rebecca Goffredo, giovane soprano formatasi tra il liceo musicale Bianciardi e il conservatorio Mascagni di Livorno, ha già ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e partecipato a produzioni liriche e concertistiche.