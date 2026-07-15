CAPALBIO – Arriva la XX edizione di Capalbio libri, festival sul piacere di leggere. Dall’1 all’8 agosto 2026, quest’anno gli incontri si svolgono al Teatro del leccio, la nuovissima struttura all’aperto in via Giovanni Pascoli 13, appena fuori dal centro abitato e firmata dal noto architetto olandese Maurice Nio.

Si tratta di un’opera moderna e funzionale che assicura un’ottima acustica e una vista inedita sul borgo antico di Capalbio e le sue storiche mura.

Capalbio libri 2025: il programma

Il programma è ricco di appuntamenti, con ospiti di rilievo appartenenti al mondo dell’informazione, dell’economia e della politica, che presenteranno i loro libri e terranno dibattiti sui più stringenti temi sociali che riguardano la contemporaneità.

A impreziosire gli incontri, introdotti da volti televisivi e importanti firme del giornalismo, le letture di attori e attrici provenienti dal cinema e dal teatro.

Sabato 1° agosto con Cerasa e Giannini

Si parte sabato 1° agosto alle 19.30 con Claudio Cerasa che presenta L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo (Silvio Berlusconi Editore) con Maria Elena Boschi, conduce Andrea Vianello, letture di Irene Grazioli Fabiani.

Alle 21.30 Massimo Giannini con La sciamana. Meloni, l’ultima trumpista: fenomenologia della destra illiberale (Rizzoli) e Tomaso Montanari con La continuità del male. Perché la destra italiana è ancora fascista (Feltrinelli) dialogano con Bruno Manfellotto sul “Governo delle Destre”, letture di Marta Mondelli.

Domenica 2 agosto con Cappellini e Colombati

Domenica 2 agosto alle 19.30 sarà la volta di Stefano Cappellini, che presenta il suo libro Rossobruni. Quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia (UTET) con Giuliano Ferrara. Conduce Laura Cannavò, letture di Stefano Goracci.

Alle 21.30 Leonardo Colombati col suo romanzo Non vi sarà più notte (Mondadori) in dialogo con Filippo Bologna. Conduce Pierluigi Battista, letture di Marta Mondelli.

Lunedì 3 agosto con Azzurra Rinaldi

La terza serata, quella di lunedì 3 agosto, vedrà alle 21.30 l’incontro con Azzurra Rinaldi che presenta il suo Soldi, sesso e potere. Come il desiderio muove il mondo (e i mercati) (Rizzoli) in dialogo con Carlo Alberto Pratesi. Conduce Michela Tamburrino, letture di Marta Mondelli.

Martedì 4 agosto con Giuseppe Conte

Martedì 4 agosto, alle 21.30, Giuseppe Conte con Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia (Marsilio) dialogherà con Roberto Napoletano. Letture di Marta Mondelli.

Mercoledì 5 agosto con Cangelosi, Amato e Napolitano, segue il Circolo di lettura

La quarta serata, mercoledì 5 agosto, vedrà di nuovo un doppio appuntamento. Alle 19.30 Rocco Cangelosi con L’Ucraina e il destino dell’Europa. Perché il futuro del continente passa per Kyiv (IDA Press) in dialogo con Giuliano Amato e Giulio Napolitano. Conduce Claudio Tito, letture di Irene Grazioli Fabiani.

Alle 21.30 il Circolo di lettura dedicato ai capolavori della narrativa breve “Aspesi readings“. Una conversazione per riflettere su come la brevità possa diventare una delle forme più profonde della scrittura contemporanea, con Sonia Lisco e Gianluigi Ricuperati, e le letture affidate a Linda Messerklinger.

Giovedì 6 agosto con De Romanis

Giovedì 6 agosto alle 21.30 Veronica De Romanis presenta L’economia della paura. Perché conservando si arretra (Mondadori) con Gianluca Brozzetti. Conduce Sergio Rizzo, le letture sono ancora di Irene Grazioli Fabiani.

Venerdì 7 agosto con Bini Smaghi e Canali

Venerdì 7 agosto alle 19.30 un incontro su “Trump vs Europa“: Lorenzo Bini Smaghi con Da soli. Gli europei alla prova di Trump nelle sfide dell’economia globale (Rizzoli) e Innocenzo Cipolletta con Dopo Trump. Il futuro della globalizzazione (Laterza) dialogano con Stefano Feltri, letture di Stefano Goracci.

Alle 21.30 Mauro Canali presenta il suo Ritratto di giovane fascista. Il caso Mauro De Mauro (Donzelli) con Alberto Negri. Conduce Flavia Fratello, con le letture di Marta Mondelli.

Sabato 8 agosto con Chicco Testa e Eugenio Giani

L’ottava e ultima serata, sabato 8 agosto, si apre alle 19.30 con Chicco Testa, Siamo stati iscritti al PCI (Liberilibri) in dialogo con Eugenio Giani. Conduce Barbara Palombelli. Letture di Stefano Goracci.

Capalbio Libri ha il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio ed è promosso dall’Associazione “Il piacere di leggere”. Affari Italiani e Maremma Magazine sono media partner della manifestazione.

Il festival è organizzato anche con il contributo di: Banca Intesa Sanpaolo, Aspesi, Terre di Sacra, Fr.lli Massai, Ama Giardini, Banca Tema, Il Girasole, Agriturismo 8 e 28.

In collaborazione con: Centroauto, Hotel Valle del Buttero, Locanda Rossa, Clivio degli Ulivi, Monteverro, Jacobelli Liquori, Ristorante La Torre, Il Bianconiglio, Drinkable, Gallù e Pacchiarotti Manutenzioni.