GROSSETO – Martedì 16 giugno piazza Dante si accende con il Radiostop Festival, primo dei quattro appuntamenti della quarta edizione della GRande Estate 2026. Il via alle 21.30, con ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima.

Gli artisti sul palco

Sul palco si alterneranno sedici artisti: Enrico Nigiotti, Mr. Rain, Michele Bravi, Eddy Brock, Leo Gassmann, Mietta, Shade, Cioffi, Silvia Salemi, Ludwig, Mida, Alex Wyse, Seltsam, Riccardo Stimolo, Opi, Camilla Pandozzi, Shaza e Lorenzo Lupo. A presentare la serata Roberto Giannoni e Antonella Fiordelisi.

Il programma completo

La GRande Estate si svolge dal 16 al 25 giugno. Il 16 e il 23 giugno sono in programma le due serate del Radiostop Festival, il 18 giugno saliranno sul palco i Gary Baldi Bros e il 25 giugno si chiude con il Radiostop Party con Cristina D’Avena.

Una manifestazione in crescita

Giunta alla quarta edizione, la rassegna è organizzata dal Comune di Grosseto con un contributo complessivo di 139mila euro, di cui 24mila coperti dagli sponsor. La piazza può ospitare circa 3.500 persone. Sponsor dell’edizione 2026 sono Conad, Spirulina Becagli, Maremà e CentriAmo Grosseto, con Radio Stop come radio ufficiale dell’evento.

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