Da dove veniamo? La risposta è tra le stelle di “Mille1Notte”: la presentazione del libro in città

GROSSETO – “Il sistema solare non è una repubblica democratica ma una monarchia assoluta retta da una stella. Il divino Sole”, questo l’incipit del libro di Massimo Capaccioli che l’autore, professore emerito di Astrofisica alle Università di Padova e di Napoli Federico II, presenterà venerdì 29 marzo alle 17 al Museo di Storia naturale della Maremma.

L’incontro voluto e organizzato dal Club Soroptimist di Grosseto, sarà condotto da Dianora Tinti.

«Un libro godibile – spiega una nota Club Soroptimist – del scritto con garbo scientifico che raccoglie gli articoli pubblicati a partire dal 2016 sulla rubrica Macro del quotidiano Il Mattino di Napoli e che mostra la capacità del professore Capaccioli di rendere semplici e comprensibili materie come la fisica e l’astronomia che solitamente richiedono una base di conoscenza più specifica. Non a caso l’autore – che in Maremma è di casa – dice di voler “catturare l’attenzione dei lettori sulle molteplici facce della più antica e insieme la più attuale delle scienze fondamentali”».

«E a chi si chiede: Perchè astronomia? – conclude la nota – Risponde “Perchè è tra le stelle che forse si nasconde la risposta alla domanda delle cento pistole: da dove veniamo, dove andiamo e che diavolo ci facciamo qui e ora”. Insomma, un appunatmento da non perdere».