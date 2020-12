Da domani riapre la biblioteca Chelliana. Su prenotazione

GROSSETO – Da mercoledì la biblioteca Chelliana riapre al pubblico su appuntamento, anche nel suo punto decentrato presso lo spazio Soci Coop del centro commerciale Maremà.

Nella sede di via Mazzini fino al 7 gennaio i servizi attivi saranno: iscrizione, accesso su prenotazione, prestito su prenotazione di libri e dvd per appuntamento, prestito a domicilio, reference.

Nel punto allestito al Maremà l’orario di apertura è lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10 alle 13 e il venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il servizio di iscrizione alla biblioteca è attivo soltanto online scrivendo a info@chelliana.it e indicando nome e cognome, data di nascita e codice fiscale, indirizzo di residenza, recapiti telefonico e email e allegando la foto/scansione del documento di identità in corso di validità.

Sarà possibile entrare in biblioteca solo su prenotazione, contattando i bibliotecari il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30 ai numeri 0564488054-0564488055 o all’indirizzo email info@chelliana.it.

Il prestito e la restituzione dei libri e dvd avverrà sia su prenotazione con ritiro per appuntamento sia in presenza previa prenotazione dell’accesso in biblioteca. Gli utenti potranno presentarsi solo dopo conferma telefonica o via email.

Sarà possibile prendere in prestito su ogni tessera fino a 15 materiali in tutto, con un massimo 4 dvd.

Queste le norme da rispettare sia nella sede di via Mazzini, che al punto soci Coop al Maremà: gli utenti dovranno indossare mascherina che copre naso e bocca per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali e dovranno provvedere alla sanificazione delle mani all’ingresso in biblioteca; gli utenti potranno sostare nei locali della biblioteca solo per il tempo necessario a svolgere le operazioni di prestito e restituzione; sarà rispettata la distanza di sicurezza di 1 metro; gli operatori indosseranno la mascherina che copre naso e bocca e provvederanno alla sanificazione delle mani.

I materiali riconsegnati subiranno un periodo di quarantena di 7 giorni, conclusi i quali, torneranno disponibili per il prestito.

Sarà attivato il servizio di prestito a domicilio su richiesta, che sarà effettuato il martedì e il giovedì dalle 13 alle 15, dando priorità alle persone anziane e con ridotta mobilità.