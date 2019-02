Da Buffalo Bill ai maestri della musica: al capodanno massonico si parla dei personaggi della massoneria

GROSSETO – La Gran Loggia d’Italia di rito scozzese celebra sabato 23 febbraio, a Grosseto, il Capodanno massonico (l’anno massonico inizia infatti con il mese di marzo), organizzato dalla sua Loggia “Stella polare” di Grosseto. In programma un incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti, massoni e non, che si terrà a partire dalle ore 16 nel salone dell’Hotel Granduca, in via Senese 170.

Dopo il saluto agli intervenuti, il Gran Maestro della Gran Loggia di rito scozzese, Sergio Ciannella, parlerà de “La Massoneria in Italia agli inizi del Terzo Millennio”. Seguiranno due interventi, uno su “La Massoneria e le donne. Cenni storici”, l’altro su “La Massoneria nel mondo islamico con particolare riferimento alla Turchia” .

Dopo un intermezzo musicale durante il quale il maestro Fabrizio Casu de L’Aquila interpreterà con il suo violino musiche scritte da massoni, sono previsti alcuni interventi programmati, uno dei quali su personaggi della Massoneria legati al vecchio West, come Buffalo Bill. Al termine dei lavori è programmata una cena che si terrà negli stessi saloni dell’Hotel Granduca.