Da Buenos Aires a Hollywood: milonga, tango e musica da film in un concerto lirico d’eccezione

PRINCIPINA A MARE – Venerdì 21 agosto alle ore 21.30 alla Chiesa Santa Teresa di Lisieux di Principina a Mare (Grosseto) nuovo appuntamento musicale del San Rocco Festival, proposta da Cromatica – Tutti i colori della musica: “Da Buenos Aires a Hollywood”, un concerto lirico con la soprano Silvia Striato, la mezzosoprano Luana Viciani, il tenore Federico Pistolesi e Francesco Iannitti Piromallo al pianoforte.

Il tango è un genere musicale e un ballo, ma anche una poetica, un’avventura del cuore e del corpo. Dal ritmo afrocubano dell’Habanera, unito ai canti delle campagne, si originò prima la milonga e da questa il tango, quando agli strumenti si unì la voce per raccontare in modo malinconico e triste le difficoltà della vita e le pene d’amore della povera gente.

Il Tango comincia ad affascinare le masse, non solo in Argentina ma in tutto il mondo, proprio nel periodo in cui nasce il cinema. Da questa commistione di Tango e Musica da film nasce questa serata musicale tutta da gustare.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria.

Si raccomanda di seguire le istruzioni per le norme anti-Covid.

INGRESSO GRATUITO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Attenzione alle norme anti Covid-19!

E’ obbligatorio:

– prenotare fornendo “nome e cognome – luogo e data di nascita – numero di telefono”;

– indossare la mascherina fuori dell’area spettacolo; la si potrà togliere solo dopo essersi seduti nel posto assegnato.

L’area spettacolo sarà aperta alle ore 21; è preferibile arrivare 15 minuti prima per evitare assembramenti.

Prenotazioni

335 5311591 (WhatsApp o Sms) – info@accademiamutamenti.it

Informazioni

