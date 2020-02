Da Beethoven a Stravinsky: il secondo concerto dello Scriabin Concert Series

GROSSETO – La grande musica di Beethoven, Rachmaninoff e Stravinsky con Evgeny Konnov, vincitore del premio Scriabin 2019, al pianoforte. L’appuntamento con il secondo concerto della nuova rassegna “Scriabin Concert Series” è per domenica 16 febbraio alle 11.30 nella Chiesa dei Bigi: sarà la prima matinée, dopo l’apertura affidata al direttore artistico Antonio Di Cristofano.

Un recital pianistico da non perdere: Konnov, giovane talento uzbeko che da anni colleziona successi nei principali concorsi pianistici internazionali, eseguirà un programma che prevede sonate di Beethoven e Rachmaninoff e l’opera “Trois mouvements de Petrouchka” di Stravinsky.

Per chi vuol assistere solo al concerto, il biglietto costa 10 euro (intero) oppure 8 euro (ridotto per i soci di Fondazione Groseto Cultura), ma sarà possibile anche usufuire del pacchetto “Arte & Musica – Matinée in arte”: il biglietto speciale al costo di 17 euro (intero) o 13 euro (ridotto per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) dà diritto – a partire dalle 10.15 – a una visita guidata sul tema “L’allegoria della musica nelle opere di Martinelli e Pier Dandini” all’interno del Museo collezione Gianfranco Luzzetti, del quale la Chiesa dei Bigi rappresenta una parte dell’esposizione, e ad assistere al concerto con prenotazione gratuita del posto a sedere nelle prime file.

Per prenotare l’offerta “Arte & Musica” rivolgersi al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto, chiamare il numero 0564 488066 oppure scrivere a collezioneluzzetti@gmail.com.

Per prenotare i posti al solo concerto chiamare il numero 392 1019472. La rassegna “Scriabin Concert Series” è organizzata dall’Associazione musicale Scriabin con il Comune di Grosseto e il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura.