CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Castiglione della Pescaia si prepara ad accogliere la prima edizione di “Castiglione Racconta”, la nuova rassegna letteraria estiva curata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis, che porterà nel borgo maremmano alcuni tra i più autorevoli protagonisti della scena culturale italiana.

Nella suggestiva cornice di piazza Orto del Lilli si susseguiranno incontri, salotti e conversazioni con autori del panorama nazionale, offrendo al pubblico occasioni di approfondimento e confronto. Dalla cucina allo sport, dal sacro al thriller, dalla narrativa al giornalismo, saranno protagoniste alcune tra le voci più importanti della letteratura contemporanea, tra cui Aldo Cazzullo, Sandro Veronesi, Edoardo Albinati, Giorgione e Stefano Nazzi, insieme a numerosi altri ospiti.

Un’estate tutta da vivere e da raccontare, capace di unire intrattenimento e riflessione arricchendo l’offerta culturale di Castiglione della Pescaia.

«Già alla sua prima edizione “Castiglione Racconta” presenta una gamma di autori di primissimo livello – dichiara il giornalista Pierfrancesco De Robertis, curatore della rassegna letteraria –, personalità importanti del mondo della cultura, del giornalismo e della cronaca. Sarà un’occasione unica di incontro e di scambio per tante persone che in questo periodo stanno trascorrendo la propria vacanza a Castiglione della Pescaia. Interloquire con personaggi di questo tipo, ascoltarli dal vivo è davvero qualcosa di particolare che ci auguriamo incontri l’interesse di tutti».

“Castiglione Racconta” proporrà quattro appuntamenti settimanali per tre settimane consecutive tra fine luglio e inizio agosto, alle 19:00, durante i quali gli autori non solo presenteranno le loro ultime pubblicazioni, ma racconteranno anche le loro storie, le ispirazioni, i retroscena e gli aneddoti che accompagnano la loro scrittura in un dialogo aperto con il pubblico.

«“Castiglione Racconta” nasce con l’idea di portare la letteratura al centro della piazza principale del paese per darle un ampio respiro di pubblico ed una ritrovata posizione di rilievo nel panorama culturale castiglionese – spiega la sindaca Elena Nappi –. L’obiettivo è quello di creare uno spazio in cui la cultura diventi dialogo, partecipazione e piacere di ascoltare e raccontare storie, e il nostro piccolo borgo, che è sempre frequentato da un pubblico interessato, rappresenta il contesto ideale per questo tipo di incontri. Con questa rassegna puntiamo a diventare un nuovo punto di riferimento per la cultura estiva in Maremma, capace di richiamare lettori, appassionati e turisti».

Il calendario completo degli incontri di “Castiglione Racconta”

23 luglio – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Teresa Ciabatti

24 luglio – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Edoardo Albinati

25 luglio – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Stefano Nazzi

26 luglio – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Giorgione

30 luglio – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Carlotta Fruttero

31 luglio – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Claudio Cerasa

1 agosto – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Romana Petri

2 agosto – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Aldo Cazzullo

7 agosto – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Wanda Marasco

8 agosto – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Riccardo Ceccarelli

9 agosto – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Sandro Veronesi

10 agosto – Piazza Orto del Lilli, ore 19:00

Eugenio Giani