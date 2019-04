Cyberbullismo e pedopornografia: un convegno insegna a schivare i pericoli

MASSA MARITTIMA – E’ stato presentato ieri, presso la sala giunta del Comune di Massa Marittima, il convegno che si svolgerà giovedì 11 aprile, con inizio alle ore 17, sull’appropriato utilizzo di internet e social network organizzato dal Kiwanis Club Follonica, con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e la collaborazione dell’Istituto comprensivo scolastico statale “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima.

Il convegno dal titolo “Utilizzo appropriato, consapevole e responsabile di Internet e dei Social network. Contrasto alla Pedopornografia on line, al Bullismo, Cyberbullismo, Sexting, Adescamento on-line” vedrà la partecipazione come relatore di Sandro Costa, esperto in Cyberbullismo. A presiedere il convegno, che si svolgerà presso la sala congressi del Palazzo dell’Abbondanza in via Carlo Goldoni a Massa Marittima, Loriano Lotti, responsabile nazionale sul Cyberbullismo del Kiwanis International – Distretto Italia/San Marino.

“Lo scopo del convegno – ha sottolinea Loriano Lotti – sarà quello di mettere al corrente la cittadinanza, in particolare i genitori, gli insegnanti ed anche gli studenti sui pericoli del web. Bullismo, cyberbullismo, sexting, adescamento online, pedopornografia, uso corretto e sicuro dei social, consigli per una navigazione sicura e responsabile sul web. Saranno questi gli argomenti che – ha concluso Lotti – verranno affrontati approfondendo la normativa vigente e i possibili strumenti di controllo ed analizzando svariati casi accaduti in Italia ed all’estero”.