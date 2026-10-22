CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un fine settimana ricco di appuntamenti a Castiglione della Pescaia, con iniziative dedicate alla cultura, alla formazione, alla solidarietà e al divertimento.

Si parte sabato 24 ottobre alle 15:30 con l’apertura ufficiale del nuovo anno accademico dell’Unitre di Castiglione della Pescaia, nella Sala consiliare di piazza Garibaldi. Dopo l’assemblea dei soci, sono previsti il saluto della sindaca Elena Nappi e la prolusione della presidente Bianca Cocca Carotenuto.

A seguire, il docente Marcello Campompori parlerà di “Francesco D’Assisi: il suo ideale di vita nella Società di Oggi”, un tema che offrirà l’occasione per riflettere sull’attualità del messaggio e dei valori legati alla figura del santo. Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentati i programmi e le attività dell’anno accademico 2026/27.

Sarà un nuovo anno di incontri, approfondimenti e occasioni di confronto, nel segno della cultura e della partecipazione, che da sempre caratterizzano l’attività dell’Università delle Tre Età di Castiglione della Pescaia.

Nel pomeriggio di sabato, a Tirli, spazio al divertimento con la Festa di Halloween, che prenderà il via alle 16:00 e coinvolgerà grandi e piccini in diversi luoghi del paese. Alle scuole elementari sarà possibile visitare la mostra dell’artigianato dedicata a streghe, vampiri e altre suggestioni della festa più “spaventosa” dell’anno; presso “Alla Meria” sarà allestita la Casa Stregata, pensata per regalare ai partecipanti un percorso all’insegna del mistero.

Il momento clou della giornata sarà al Circolino, dove è in programma la “Cena con delitto”, uno spettacolo interattivo nel corso del quale i partecipanti saranno chiamati a risolvere un misterioso giallo, trasformandosi per una sera in veri e propri investigatori.

Sabato alle 18:30, all’Hotel Approdo, il Lions Club Castiglione della Pescaia propone il convegno “Oltre i ruoli, Donne, leadership e impegno civile”. L’incontro sarà un’occasione di confronto e approfondimento sul ruolo delle donne nelle istituzioni, nella politica, nella pubblica amministrazione e nel mondo della difesa e della giustizia.

Attraverso voci, esperienze e competenze diverse, il convegno intende stimolare una riflessione sul valore della leadership femminile e sull’importanza di promuovere una cultura fondata sulla partecipazione, sui diritti e sulle pari opportunità. Interverranno l’avvocata Francesca Anedda, l’avvocata Antonella Faieta, presidente dell’Associazione Nazionale Volontariato Telefono Rosa, Simona Bonafè, deputata della Repubblica Italiana, la sindaca Elena Nappi e la consigliera comunale e provinciale Olga Ciaramella.

La giornata di sabato proseguirà con una serata all’insegna della solidarietà: al Palazzetto Casamora, con ingresso dalle 19:30, è in programma “A cena con le Fate”, iniziativa organizzata dall’associazione Insieme in Rosa che nasce con l’obiettivo di unire divertimento e impegno solidale, proponendo una cena accompagnata da musica dal vivo con Saxo Sax, spettacoli e sorprese. Il ricavato della serata sarà destinato a sostenere le attività e i progetti dell’associazione.

Con il mese di ottobre si concludono, prima della pausa stagionale, le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, il parco d’arte contemporanea del bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti. Le ultime due possibilità per visitarlo saranno sabato alle 15:00 e domenica alle 11:00, attraverso un percorso guidato della durata di circa due ore.

Le visite sono adatte anche a bambini di tutte le età e il Giardino è pet-friendly: sarà quindi possibile partecipare accompagnati dal proprio cane.

Domenica 25 ottobre si chiude il calendario delle escursioni gratuite alla Diaccia Botrona, organizzate nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fr promosso dalla Provincia di Grosseto. Alle 10:00 partirà la “Passeggiata letteraria”, un percorso nella natura attraverso gli occhi degli scrittori che hanno raccontato e amato il territorio di Castiglione della Pescaia, tra cui Carlo Fruttero e Italo Calvino.